TL: Liptovský Mikuláš prehral s Nitrou 0:2

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 54. Buček (Kerbashian, Kubka), 60. Čaládi (Csányi, M. Versteeg). Rozhodovali: Baluška, Rencz (Maď.) - Jurčiak, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 850 divákov.



Liptovský Mikuláš: Romančík - Kramár, Kurali, Petran, Droppa, Roman, Michalčin, Nemec - Surový, Tamáši, Rud. Huna - Nechaj, Oško, Vybiral - Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška - Haluška, Uhrík, Lištiak - Smutný



Nitra: A. Nagy – Kubka, Mezei, Korím, Morrison, M. Versteeg, Rácz, A. Sloboda – Yellow Horn, Kerbashian, Koyš - Csányi, Šiška, Buček - Scheidl, Kollár, Lušňák - Minárik, Čaládi, Fominych





Liptovský Mikuláš 26. januára (TASR) – Hokejisti Nitry zvíťazili v nedeľňajšom zápase 44. kola Tipsport Ligy na ľade Liptovského Mikuláša 2:0.Nitrania nastúpili na duel s vedomím, že z predchádzajúcich šiestich zápasov päťkrát prehrali a že proti poslednému mužstvu súťaže potrebujú bodovať naplno. Liptáci sa pred domácim publikom naopak snažili oživiť čoraz menej reálnu možnosť, že sa im podarí odraziť sa od dna a budú môcť nastúpiť ešte aj v nadstavbovej časti. Pozícia v tabuľke obom tímom zväzovala ruky a to sa prejavilo aj v samotnom zápase. Nitrania boli výraznejší, no nepúšťali sa do bezhlavého útočenia. Domáci bránili a čakali na rýchle protiútoky. Liptáci sa mohli dostať do vedenia v 28. minúte, keď brankár Nagy musel zasiahnuť proti pokusu Richarda Hunu a vzápätí aj proti Kriškovi. Nitra napokon rozhodla duel vo svoj prospech až v úplnom závere. V 54. minúte poslal Kerbashian ideálnu prihrávku Bučekovi a ten sám pred Romančíkom nezaváhal. Dve sekundy pred záverečnou sirénou ešte pridal poistku Čaládi.