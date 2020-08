TL: Mudrák a Pospíšil začnú sezónu v Košiciach

Košice 13. augusta (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na spolupráci s obrancom Dávidom Mudrákom a útočníkom Martinom Pospíšilom. Pre oficiálnu webovú stránku to uviedol športový riaditeľ Jan Šťastný.



Zvolenského rodáka Pospíšila draftoval v roku 2018 klub Calgary Flames. Hokejovo vyrastal v mládežníckej akadémii v Salzburgu, Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov. V uplynulých troch sezónach pôsobil v zámorí. Dva ročníky strávil v USHL, sezónu 2019/2020 odohral v AHL. V drese Stockton Heat mal v 26 zápasoch bilanciu 3 góly, 7 asistencií a 56 trestných minút.



Mudrák má za sebou dva ročníky vo Fínsku, predtým pôsobil v mládežníckych tímoch Zvolena. V ročníku 2019/2020 hral v juniorskom tíme TPS Turku a v 47 zápasoch dosiahol bilanciu 6 gólov, 16 asistencií a 8 plusových bodov v hodnotení +/-. Rovnako ako Pospíšil reprezentoval na MS hráčov do 18 i 20 rokov.