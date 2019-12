TL: Slovan Bratislava angažoval útočníka St. Pierra

Bratislava 31. decembra (TASR) - Po kanadskom obrancovi Brettovi Carsonovi angažoval hokejový klub HC Slovan Bratislava v závere roka ďalšieho hráča zo zámoria. Ofenzívu "belasých" posilnil útočník Martin St. Pierre, ktorý podpísal s tisportligistom zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Informoval o tom klubový web.



Tridsaťšesťročný St. Pierre je kreatívny útočník, ktorý môže hrať na poste centra i na krídle. Vedenie Slovana využilo záujem Kanaďana presunúť sa po mesačnom skúšobnom kontrakte v tíme DVTK Miškovec do Bratislavy a zabojovať v tohtoročnej sezóne Tipsport Ligy o najvyššie priečky. "Na príchod Martina St. Pierrea sa veľmi teším, verím, že jeho tvorivé schopnosti a skvelú časovanú prihrávku dokážeme využiť najmä v presilovkách, ktoré nám v doterajšom priebehu ligy veľmi nevychádzali," povedal pre klubovú webstránku tréner Slovana Roman Stantien. Na prvom tréningu sa zíde so svojimi novými spoluhráčmi v piatok 3. januára, premiérovo by sa mal v zostave Slovana objaviť o deň neskôr v zápase na ľade Nových Zámkov.



St. Pierre je majiteľom kanadského, ale aj kazachstanského pasu. Kazachstan reprezentoval i na dvoch turnajoch A-skupiny I. divízie MS. V NHL nastúpil v dresoch Chicaga Blackhawks, Bostonu Bruins a Montrealu Canadiens dokopy v 39 zápasoch, v ktorých nazbieral osem bodov (3+5). Bratislavským fanúšikom je známy z pôsobenia v kluboch KHL Medveščak Záhreb, Admiral Vladivostok, Červená hviezda Kchun-lun a najmä Barys Astana (Nursultan). V KHL si počas piatich sezón pripísal v 241 dueloch celkovo 130 bodov.