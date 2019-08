TL: Slovan Bratislava podpísal trojročný kontrakt s centrom Urbánkom

Dvadsaťročný Urbánek odštartoval kariéru v rodnom Martine a ako 16-ročného ho zaradili do projektu slovenskej reprezentačnej osemnástky.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava podpísal trojročný kontrakt so stredným útočníkom Jakubom Urbánkom. Tipsportligista o tom informoval na svojej webstránke.



Robustný, 194 centimetrov vysoký hráč si v ďalšom ročníku vyskúšal aj zámorský hokej, v sezóne 2017/2018 si obliekal dres Topeka RoadRunners v NAHL (North American Hockey League). Po návrate si výkonmi vypýtal miestenku v projekte SR do 20 rokov, kde absolvoval podstatnú časť predchádzajúceho ročníka. Neskôr ešte nastupoval v drese Martina v bojoch o postup do Tipsport Ligy a v 13 stretnutiach nazbieral 19 bodov za 9 gólov a 10 asistencií.