TL: Slovan získal kanadských útočníkov Harrisa a Ranforda

Bratislava 4. augusta (TASR) - Vedenie slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava uzavrelo v utorok ďalšie dva kontrakty pre nový ročník 2020/2021. So zmluvami na obdobie jednej sezóny súhlasila dvojica kanadských útočníkov Brant Harris a Brendan Ranford, ktorá vlani spoločne nastupovala v drese švédskeho Mora IK.



Obaja Kanaďania prišli do Mory až v priebehu sezóny 2019/2020 a vytvorili produktívnu ofenzívnu dvojičku. Harris si ako center spoločnej formácie pripísal v 27 dueloch 20 kanadských bodov, jeho kolega z krídla Ranford zaznamenal v 29 dueloch 23 bodov a bol tretím najproduktívnejším hráčom mužstva.



"Do tímu sme hľadali rozdielových hráčov na trhu. Situácia ohľadom slovenských hokejistov tohto levelu nás prirodzene nútila hľadať v zahraničí. Keďže sme zároveň chceli, aby hráči, na ktorých bude tréner môcť stavať produktivitu, boli s mužstvom už 30 – 45 dní pred začiatkom sezóny, dávali sme tiež dôraz na ich zohratosť tak, aby si čo najviac na ľade rozumeli. Siahli sme preto na vcelku ojedinelú možnosť angažovať Brendana a Branta, ktorí strávili časť minulej sezóny dokonca v jednom útoku," povedal pre klubový web hlavný poradca a koordinátor nových vlastníkov Maroš Krajči.



Pred švédskou anabázou pôsobil 30-ročný Harris dve sezóny úspešne v tíme Red Bull Salzburg. V oboch rokoch sa dostal nad úroveň 30 bodov, v ročníku 2017/2018 zaznamenal 44 bodov. Medzi najproduktívnejších hokejistov patril aj v rámci East Coast Hockey League (ECHL), kde v štatistikách dosiahol takmer jeden bod na zápas. Štarty si počas svojej kariéry pripísal tiež v American Hockey League (AHL).



Dvadsaťosemročný Ranford nastupoval päť sezón nepretržite v AHL. V tíme Texas Stars sa zaradil medzi najproduktívnejších útočníkov. V štatistikách sa dvakrát dostal cez hranicu 50 kanadských bodov. V roku 2010 si ho vo vstupnom drafte z pozície 209 vybrala Philadelphia Flyers. V NHL ale odohral len jeden zápas za Dallas. V ročníku 2018/2019 si vyskúšal prvýkrát európske pôsobisko, za Eisbären Berlin zaknihoval 28 bodov.