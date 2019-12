TL: Tréner Slovana Stantien ťažko niesol prehru v Košiciach

Bratislava 27. decembra (TASR) - Trénerovi hokejistov HC Slovan Bratislava Romanovi Stantienovi sa ťažko hodnotila prehra 1:2 na ľade HC Košice v 34. kole Tipsport ligy. Emócie v ňom vzplanuli najmä po niekoľkých situáciách v závere zápasu, ktoré zostali nepovšimnuté štvoricou rozhodcov. Kormidelník "belasých" na pozápasovej tlačovej konferencii avizoval podnet na arbitrov, ktorí viedli duel.



Pre Slovanistov išlo o tretiu prehru za sebou, štvrtú z uplynulých piatich zápasov. Nie odskočenie Košičanov na čele tabuľky, ale posúdenie viacerých momentov v závere zápasu Stantienovi zvýšilo tlak. "Ani to dnes nemienim hodnotiť. Stáva sa nám to v každom zápase. To, čo som videl v závere, nemienim komentovať," uviedol v rámci zvyčajného hodnotenia zápasu. Pri otázke o prípadnom podaní podnetu na prešetrenie inkriminovaných momentov nezaváhal: "Určite dáme podnet. Stalo sa nám to už v Poprade a tí istí páni to spravili aj teraz. Hovorí sa o profesionalite, od nás chce každý profesionalitu, ale toto, podľa mňa, nie je profesionálny prístup," narážal Stantien na výkon mužov v pruhovanom. Najviac ho rozohnili situácie v závere zápasu, predovšetkým posunutá košická bránka pri šanci hostí a nepotrestanie domáceho obrancu Davida Růžička po zákroku na Jindřicha Abdula v sľubnej šanci. "Abdul išiel sám na brankára, bolo tam jasné hákovanie. Ja to vidím zo striedačky a oni štyria to nevidia? Kde sme?," položil si Stantien rečnícku otázku.



Pokojnejšie hodnotenie zápasu poskytli hráči Slovana. Útočník Šimon Petráš strávil v Košiciach uplynulé dve sezóny a tohtosezónne čakanie na gól ukončil práve v Steel aréne. "Pravdupovediac, ani som nevedel ako padol ten gól. Ja som spadol, vtedy som zbadal puk za čiarou a až z opakovaného záberu som zistil ako to vlastne bolo. Som zaň určite rád," netajil. Slovanisti dokázali za stavu 1:0 vyrovnať a neboli ďaleko aj od ďalšieho gólu, napokon však k Petrášovmu zásahu ďalší nepridali. "Spočiatku boli Košičania lepší, dali prvý gól. Potom sme my mali viac stopercentných šancí, no keď ich nepremeníme, nemôžeme vyhrať. Za uplynulé dva zápasy sme mali okolo 80 striel, ale dali sme z toho iba dva góly. Na tom musíme popracovať." Pre Slovan išlo o tretiu prehru v rade, štvrtú z uplynulých piatich zápasov a aj preto majú na vedúce Košice už 7-bodovú stratu. "Samozrejme, tabuľku sledujeme. Všetko podstatné však bude až v play off," poznamenal Šimon Petráš.