TL: U.S. Steel pomôže košickému hokeju sumou 860.000 eur

Košice 27. júla (TASR) - Spoločnosť U.S. Steel Košice podporí občianske združenie HC Košice i košický hokejový klub v sezóne 2020/21 celkovou sumou 860.000 eur. Informoval o tom portál hokej.sk.



Predčasné ukončenie tipsportligovej sezóny 2019/2020 a aj ďalšie priame či nepriame následky pandémie nového koronavírusu uvrhli HC Košice do nelichotivej finančnej situácie. Ušlé príjmy vo výške 650.000 eur spôsobili vznik záväzkov v hodnote 330.000 eur a výrazne skomplikovali plánovanie budúcej sezóny. Klub prišiel o viac ako 70 percent svojich príjmov. Klub od apríla avizoval finančné problémy a snažil sa o získanie podpory od všetkých relevantných inštitúcií, podnikateľského sektora i komunity. Zriadil aj verejnú zbierku formou transparentného účtu. Počas uplynulých týždňov prebiehali intenzívne rokovania s mestom Košice a existujúcimi i potenciálnymi partnermi klubu.



"Hokej, ako jeden z najpopulárnejších športov na Slovensku, je pre Košičanov a celú hokejovú verejnosť neopomenuteľným príkladom spoločenskej zodpovednosti spoločnosti U.S. Steel Košice. Doterajšia 20-ročná podpora košického hokeja je dôkazom toho, že manažment spoločnosti vníma a rozumie, aký dôležitý je hokej pre históriu a identitu mesta Košice. Očakávame a veríme, že náš postup bude príkladom pre ďalšie podnikateľské subjekty a spoločnosti v Košiciach, ktorých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom záleží na ďalšom rozvoji košického hokeja," uviedol hovorca spoločnosti U.S. Steel Ján Bača pre hokej.sk.