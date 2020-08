TL: Útočník Marko Daňo začne sezónu pravdepodobne v Dukle Trenčín

Trenčín 11. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marko Daňo sa na sezónu 2020/2021 pripravuje s Duklou Trenčín a v jej drese pravdepodobne začne nasledujúci ročník. Trenčiansky klub o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí.



Daňo strávil sezónu 2019/2020 v organizácii Columbusu Blue Jackets, prevažnú časť ročníka však strávil na farme v Clevelande. Jasno o svojom budúcom pôsobisku ešte nemá, no má ambíciu zostať v zámorí. V NHL sa sezóna 2020/2021 začne neskôr než európske ligy a tak by sa Daňo rád rozohral v Európe. Reálny je návrat do Dukly Trenčín, v ktorej drese absolvoval mládežnícke sezóny aj vstup do mužského hokeja. Daňo tiež istý čas korčuľoval s hokejistami Slovana, s ktorým mal dohodu o trénovaní. "Komunikujeme s ním aj s jeho agentom. Obe strany chceme, aby sezónu odštartoval u nás. Zatiaľ ešte nie je podpis na papieri, ale ústne sme dohodnutí," uviedol trenčiansky klub.



"NHL sa začne oveľa neskôr ako zvyčajne. Preto som sa rozhodol pôsobiť zatiaľ v Európe. S agentmi sme sa zhodli, že by nebolo na škodu, aby som odohral nejaké súťažné zápasy. Alternatív bolo viacero. Trenčín bol pre mňa najlepšou voľbou, pretože môžem byť doma. Otáznik visel nad poistkou. Vedenie Dukly sa na ňu pozrelo a povedalo, že klub je schopný ju zaplatiť. Sme dohodnutí ústne, chýba už iba podpísať potrebné papiere,“ uviedol Daňo pre hockeyslovakia.sk.