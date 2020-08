V HC Slovane pozitívny hráč,mužstvo do karantény, duel s Brnom zrušili

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava v piatok ohlásil pozitívny test na koronavírus u jedného hráča. Z preventívnych dôvodov a v súlade s Opatreniami SZĽH pri organizácii športovej činnosti v ľadovom hokeji COVID-19 pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje, odchádza týmto dňom celé mužstvo do päťdňovej karantény.



"Ide o hráča, ktorý sa s mužstvom pripravoval v letnom tréningovom kempe, absolvoval spoločné tréningy, ale nemal uzatvorenú platnú zmluvu. Keďže sa necítil dobre a pri vstupe do kabíny mu bola nameraná zvýšená teplota, absolvoval z vlastnej iniciatívy test. Ten bol žiaľ pozitívny. Z preventívnych dôvodov a v súlade s Opatreniami SZĽH pri organizácii športovej činnosti v ľadovom hokeji COVID-19 pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje, odchádza dnešným dňom celé mužstvo do päťdňovej karantény," potvrdil Slovan na oficiálnom webe.



Pretestovanie celého mužstva a realizačného tímu je naplánované na stredu 26. augusta v ranných hodinách. Z tohto dôvodu bol klub nútený zrušiť svoj prvý predsezónny prípravný zápas proti HC Kometa Brno, ktorý sa mal odohrať vo štvrtok 27. augusta.