TL: V Slovane musia po uvoľnení opatrení vyriešiť aj logistiku sedenia

Bratislava 19. júna (TASR) - V hokejovom Slovane veria, že po uvoľnení opatrení o počte návštevníkov na tribúnach počas športových podujatí prídu na rad ďalšie kroky v prospech fanúšikov. Marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda pre TASR uviedol, že pri počte päťtisíc divákov musia prijať logistické opatrenia, pretože diváci musia sedieť šachovnicovo. Podľa Vajdu však tieto opatrenia budú trvať len v úvodných mesiacoch nového ročníka.



Podľa opatrení platných od 1. júla bude možné pri dodržaní šachovnicového sedenia naplniť tribúny na 50 percent ich kapacity. "S takýmto počtom sa už dá hrať. V podmienkach zimného štadióna Ondreja Nepelu to znamená 5000 divákov na zápas, takže sa blížime k priemeru, ktorý sme mali v uplynulej sezóne. Samozrejme, musíme v tejto chvíli riešiť také logistické veci ako napríklad to, že permanentkári si neudržia svoje dlhodobo obľúbené miesta, pretože šachovnicový systém rozsadenia to neumožní. Ale to sú detaily, ktoré vyriešime. Ale všetci v športovom hnutí veríme, že toto nie je konečný stav, a že toto potrvá len v úvodných dvoch-troch mesiacoch nového ročníka. Ak, samozrejme, nepríde nejaká druhá vlna pandémie koronavírusu. Po novom roku to môže byť úplne inak. Toto je jedna z podmienok, ktoré boli splnené na to, aby sme mohli odohrať súťaž, a aby sme ju mohli odohrať na ZŠ Ondreja Nepelu. Lebo to je pre fanúšika samozrejmosť, ale v istých fázach jari a medzisezónneho obdobia to tak vôbec nevyzeralo," povedal Vajda.



Slovan však momentálne rieši iné starosti. "Nezakrývame ich, verejnosť o nich vie. Klub je v istom procese riešenia svojej najbližšej budúcnosti, proces stále nie je ukončený, je potrebné prijať nejaké rozhodnutia, či klub prejde transakciou, alebo nie. Je to vážny krok, klub preto nie je viazaný nejakým termínom, obe strany sa vzájomne netlačia do nejakých dedlajnov. Ale ligová sezóna má svoj kalendár a jeden z dátumov, ktorý musíme sledovať, je 8. júl. Vtedy začína proces prihlasovania družstiev do Tipsport Ligy a do mládežníckych a detských súťaží."



Štátne orgány najskôr po ústupe pandémie koronavírusu povolili od 10. júna účasť na podujatiach maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb. Rozhodnutie, že obmedzenie potrvá až do konca roka, kritizovali predstavitelia Slovana i HC Košice. Uviedli, že takéto opatrenie by bolo pre nich devastačné, dokonca vylúčili za týchto podmienok účasť v TL. Teraz však situáciu po uvoľnení opatrení vidí Vajda svetlejšie: "Na základe informácií, ktoré máme my na úrovni stredného manažmentu klubu je zrejmé, že Slovan chce hrať v novej súťaži, iná situácia neprichádza do úvahy. Neviem si predstaviť, že by A-mužstvo vynechalo sezónu rok predtým, ako si začneme pripomínať storočnicu klubu a hokeja v Bratislave."