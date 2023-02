Tlak PSV prišiel neskoro, Sampaoli o ataku fanúšika: Musí to prestať

Bratislava 24. februára (TASR) - V závere odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy medzi futbalistami PSV Eindhoven a FC Sevilla vtrhol na ihrisko fanúšik, ktorý sa ohnal päsťou po brankárovi španielskeho tímu Markovi Dmitrovičovi. Nepríjemný incident sa po záverečnom hvizde skloňoval viac ako postup rekordného šesťnásobného víťaza súťaže, ktorý sa napriek prehre 0:2 prebojoval do osemfinále vďaka minulotýždňovému domácemu triumfu 3:0.



Dmitrovičovi sa podarilo spacifikovať diváka, ktorý po údere stratil rovnováhu a spadol na trávnik. Následne k nemu pribehli ďalší hráči a usporiadatelia, ktorí ho za bučania divákov na tribúnach odviedli do útrob štadióna a odovzdali polícii. "Je neskutočne smutné, že sa také niečo stalo. Tieto veci musia vo futbale prestať. Ide o bezpečnosť hráčov. Je nemysliteľné, aby sa fanúšik dostal na ihrisko a takto vyvádzal," povedal na tlačovej konferencii tréner Sevilly Jorge Sampaoli. Srbský brankár vyviazol z incidentu bez zranení a zápas sa napokon dohral, holandskému klubu však hrozí vysoká pokuta za nedostatočnú usporiadateľskú službu.



Dmitrovič sa o svojom štarte dozvedel krátko pred rozcvičkou. Pôvodne mal začať na lavičke, prvému brankárovi Yassineovi Bounouovi však prišlo zle od žalúdka a mal teplotu. "Ako druhý brankár musíte byť vždy pripravený a počítať s tým, že príde vaša šanca. Na každý zápas sa pripravujem, ako keby som išiel do bránky," citovala stránka uefa.com Dmitroviča. "Prvý polčas sme zvládli na jednotku. Očakávali sme asi trochu väčší tlak zo strany PSV, ktorý však neprišiel. Po zmene strán sa súperovi podarilo skórovať a publikum sa dostalo do varu. Našťastie druhý gól domácich prišiel neskoro. Prehrali sme, čo nikdy neteší, ale dôležitý je postup," dodal Dmitrovič.



Hráčov domáceho tímu po zápase mrzelo, že to v odvete rozbalili príliš neskoro. "Hrali sme zakríknuto, pritom sme vedeli, že musíme útočiť. Záverečných 20 minút to už bolo ono a dokázali sme súpera pritlačiť. Dali sme gól a vytvorili sme si niekoľko ďalších šancí. Škoda, že druhý zásah prišiel až v nadstavenom čase. Ukázali sme však, že sme tím, ktorý sa nikdy nevzdáva," poznamenal obranca PSV Jarrad Branthwaite.







