Atletico deklasovalo Sevillu, Simeone po rekorde: Milujem toto miesto

Madrid 5. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid deklasovali v sobotu Sevillu 6:1 a posunuli sa na tretie miesto v najvyššej španielskej súťaži. Ich tréner Diego Simeone oslávil víťazstvo míľnikom, keď viedol Atletico v 613. zápase.



Argentínsky kouč prišiel k mužstvu v roku 2011 a dostal sa pred zosnulého Luisa Aragonesa v štatistike duelov na lavičke Atletica. S tímom dokázal dvakrát vyhrať Európsku ligu, La Ligu a raz aj pohár. "Žiadal som od hráčov len dve veci, aby hrali s vášňou a srdcom, talent majú. Som pokojný, pretože som na mieste, ktoré milujem. Rád vidím, ako sa tento tím v ťažkých chvíľach dvíha," povedal Simeone podľa agentúry AFP. Tomu vyprší zmluva v júni 2024. "Je zrejmé, že Atletico si bez neho nedokážete predstaviť. Ak sa nemýlim, v klube je už 11 rokov. Priniesol jasnú myšlienku a zmenil mentalitu. Všetkých zjednotil a dal klubu potrebnú stabilitu," uviedol stredopoliar Koke.



"Los Colchoneros" sa v tejto sezóne veľmi nedarilo, keď vypadli už v skupinovej fáze Ligy majstrov a vo štvrťfinále Španielskeho pohára nestačil na rivala z Realu. V uplynulých šiestich zápasoch La Ligy však vždy bodovali a po zaváhaní Realu Sociedad sa posunuli vyššie v tabuľke. Dvoma gólmi sa prezentoval Memphis Depay, ktorý nastúpil prvýkrát v základnej zostave Atletica. Holanďan prišiel do tímu v januári z konkurenčnej Barcelony. V domácom drese sa strelecky presadili aj Antoine Griezmann, Yannick Carrasco a Alvaro Morata.



Práve francúzsky útočník na začiatku druhého polčasu efektným ďalekonosným zásahom vrátil Atleticu dvojgólové vedenie. Bol to jeho 150. gól za klub, po ktorom sa rozbehol osláviť ho so Simeonem a povedal, že dúfal vo výkon takéhoto kalibru. "Dôležitý deň pre neho je dôležitým aj pre mňa. Veľmi som chcel, aby bol tento zápas magický pre neho a fanúšikov, pretože si to zaslúžime. Od MS hráme v neuveriteľnej dynamike a dúfam, že to tak bude aj pokračovať," skonštatoval Griezmann.



Sevilla po vysokej prehre zostala na 16. mieste, bod nad pásmom zostupu. Tím, ktorý v predchádzajúcich troch sezónach vždy skončil štvrtý a postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov, dokázal v tomto ročníku triumfovať len v šiestich dueloch. Na lavičke skončil aj tréner Julen Lopetegui, ktorého nahradil Jorge Sampaoli. "Hrali sme veľmi zle a už to prekračuje všetky medze. Po takomto výkone sme zaslúžene prehrali," povedal obranca hostí Marcos Acuna. V drese Sevilly sa počas duelu presadil len Youssef En-Nesyri. V 74. minúte po faule na Papeho Gueyeho nepremenil jedenástku Ivan Rakitič, keď trafil len žrď. Gueye bol krátko nato vylúčený za druhú žltú kartu.