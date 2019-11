TL: Gáborík sa chce Hossovi smiať do očí, Hossa mu nič nedaruje

Bratislava 5. novembra (TASR) - Januárový All-Star víkend hokejovej Tipsport Ligy okorení súboj na striedačkách. Nové úlohy generálnych manažérov si vyskúšajú slovenské legendy Marián Hossa a Marián Gáborík. Vyše dva mesiace pred duelom avizovali, že aj keď pôjde o exhibíciu, chcú, aby ich zverenci hrali naplno a pobili sa o víťazstvo.



Dlhoroční kamaráti a reprezentační spoluhráči zviedli mnoho súbojov v zámorskej NHL a proti sebe si zahrali aj v zápase All-Star tejto súťaže. V roku 2008 sa z tesného triumfu tešil Hossa, pričom obaja hráči v stretnutí skórovali. O štyri roky neskôr už hrali spolu a pod vedením kapitána Zdena Cháru spoločne zdolali tím Daniela Alfredssona 12:9.



"Pamätám si na ten zápas, boli sme spolu na ľade, Marián tam vyhral MVP. To bolo v Ottawe, neviem, či si pamätáš, ale to je tvoje pôsobisko," zavtipkoval Hossa a narážal na fakt, že Gáborík, i keď pre pretrvávajúce problémy s chrbtom už dva roky nikde nehral, je stále pod zmluvou práve v tomto kanadskom tíme. Ten sa na vtipe poriadne zasmial.



V All-Star zápase však už budú obaja na opačných stranách barikády a ako naznačili, obaja chcú zvíťaziť. "Sme profesionálni športovci, je medzi nami nejaká rivalita a vždy sa o niečo hralo. Aj v tomto prípade to bude o tom. Tá myšlienka mi prišla geniálna, že na domácej pôde budeme stáť práve my dvaja proti sebe. Bude to také vyšperkované a veľmi sa na to teším, pretože v úlohe manažéra som ešte nebol a rád si budem vyberať takých hráčov, aby som zdolal jeho mužstvo," uviedol Hossa.



Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Chicagom sa bude spoliehať najmä na technických hráčov: "Ktorí sú strelci, vedia čo robiť pri prečísleniach, keďže bude veľa situácii dvaja na jedného. Takýchto potrebujem do tímu. V lige sú šikovní hráči, no vybrať si môžeme len dvanásť z 24. Takže budem mať čo robiť, budem musieť chodiť viac na Tipsport Ligu, aby som si urobil domácu úlohu a asi sa aj spýtam nejakých ľudí, čo pracujú s ligou, čo odporúčajú."



Gáborík patril medzi najrýchlejších hráčov NHL a rovnaký recept má aj na All-Star zápas: "'Citrón' a jeho tím povyberajú 24 hráčov a my si ich potom s Marošom rozdelíme. Uvidíme, kto tam bude, no pri formáte 3 na 3 potrebujete, aby boli tí hráči rýchli, obratní. Samozrejme, veľa roboty budú mať brankári, a preto budú aj oni veľmi dôležití."



Držiteľ Stanlehyo pohára z roku 2014 s LA Kings sa ešte nerozhodol, či bude po svojich zverencoch hulákať, alebo bude "kľuďas", no má jasno v tom, že chce zvíťaziť. "Tešíme sa na to, sme kamaráti, ale máme jasno v tom, že nechceme, aby to bola vyložene len exhibícia. Je to pre nás výzva a každý chceme vyhrať. Ja verím, že to bude môj tím, máme aj krajšie dresy. Ani nechcem, aby to bol All-Star zápas, ale taký poriadny, aby môj tím vyhral a ja by som sa mu mohol smiať do tváre. Zatiaľ sme sa o nič nestavili, ale asi to ešte niečím okoreníme," dodal Gáborík.