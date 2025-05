Tocchet je nový tréner Philadelphie Flyers: Máme pred sebou veľa práce

Philadelphia 15. mája (TASR) - Rick Tocchet je nový tréner hokejistov Philadelphie Flyers. Vo funkcii nahradil Johna Tortorellu, ktorého vedenie klubu NHL odvolalo koncom marca a zvyšok sezóny tím viedol ako dočasný kouč Brad Shaw. Philadelphia nepostúpila do play off v piatich sezónach za sebou.



Šesťdesiatjedenročný Tocchet strávil uplynulé tri sezóny ako hlavný tréner Vancouver Canucks, kde mal bilanciu 108-65-27. Koncom apríla sa sám rozhodol odísť, keď sa tím nedostal do play off. V predchádzajúcej sezóne pritom jeho zverenci vyhrali Pacifickú divíziu a prebojovali sa do druhého kola vyraďovacej časti. Tocchet zároveň získal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera NHL. Vancouver v stredu vymenoval za hlavného trénera doterajšieho asistenta Adama Footea.



Tocchet sa ako asistent trénera podieľal na zisku Stanleyho pohára pre Pittsburgh v rokoch 2016 a 2017. V minulosti pôsobil aj ako hlavný kouč v Tampe Bay a Arizone. „Pokúsim sa priviesť tento tím späť medzi elitu NHL, kam patríme. Máme pred sebou veľa práce a veľa vecí, ktoré musíme dosiahnuť, ale som odhodlaný nás tam dostať,“ povedal Tocchet.