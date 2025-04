Tocchet nebude pokračovať vo funkcii hlavného trénera Vancouveru

Vancouver 30. apríla (TASR) - Rick Tocchet nebude pokračovať vo funkcii trénera hokejistov Vancouveru Canucks. Podľa zámorských médií je horúcim kandidátom na to, aby prevzal kormidlo v niektorom z iných tímov NHL, ktoré sú momentálne bez hlavného kouča.



Tocchet v januári 2023 nahradil na striedačke Vancouveru Brucea Boudreaua. V roku 2024 získal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera, keď priviedol Canucks k 50 víťazstvám v základnej časti a prvenstvu v Pacifickej divízii. V tejto sezóne sa mu však s tímom nepodarilo postúpiť do play off.