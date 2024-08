Todibo sa pripojil k West Hamu United na sezónne hosťovanie z Nice

Londýn 10. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Jean-Clair Todibo sa v sobotu pripojil k West Hamu United na sezónne hosťovanie z Nice. Dohoda o 24-ročnom obrancovi obsahuje opciu na trvalý prestup za možných 40 miliónov eur pred sezónou 2025/26.



Todiba v minulosti spájali s prestupom do Manchestru United a má na konte aj niekoľko štartov v mládežníckej reprezentácii. "Je to pre mňa splnený sen hrať v Premier League, najlepšej lige na svete. Bude to úžasná príležitosť zotrvať v klube s veľkými ambíciami, ktorý chce pod vedením nového trénera skutočne napredovať," uviedol Todibo.



Do anglického klubu prišiel v rámci tohto prestupového okna aj obranca Max Kilman spolu s nemeckým útočníkom Niclasom Füllkrugom a ďalšími štyrmi hráčmi. Správu priniesla agentúra AP.