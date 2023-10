Toews podpísal s Coloradom novú sedemročnú zmluvu na 50,75 mil. USD

Denver 13. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Devon Toews a klub NHL Colorado Avalanche sa dohodli na predĺžení spolupráce. Dvadsaťdeväťročný obranca podpísal nový sedemročný kontrakt, ktorý mu vynesie celkovo 50,75 milióna dolárov. V priemere tak ročne zarobí 7,25 milióna USD. Informoval o tom web televízie TSN.



Toewsovi plynie v súčasnosti posledný rok zo štvorročnej zmluvy, ktorá mu garantuje ročný plat 4,1 milióna dolárov. Ak by nepodpísal nový kontrakt, stal by sa budúci rok neobmedzeným voľným hráčom. Od sezóny 2024/2025 bude druhým najlepšie plateným zadákom v tíme po Caleovi Makarovi (9 mil. za sezónu), s ktorým pravidelne nastupuje v prvej obrannej dvojici.



Toews prišiel do Denveru pred tromi rokmi z New Yorku Islanders. V roku 2022 pomohol Coloradu získať Stanleyho pohár. V minulej sezóne si pripísal 50 bodov (7+43) v 80 zápasoch základnej časti a deväť bodov (1+8) v siedmich súbojoch play off. Celkovo v NHL odohral doteraz 316 stretnutí základnej časti s bilanciou 40 gólov a 145 asistencií, vo vyraďovacej časti nazbieral v 67 zápasoch 45 bodov (10+35). Bodoval aj v úvodnom dueli tohto ročníka, k víťazstvu 5:2 na ľade Los Angeles prispel asistenciou. V tíme Avalanche je jeho spoluhráčom aj slovenský útočník Tomáš Tatar.