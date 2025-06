Toews sa vracia do profiligy, dohodol sa s Winnipegom

Winnipeg 20. júna (TASR) - Kanadský hokejista Jonathan Toews sa po dvoch rokoch vracia do NHL a v budúcej sezóne si oblečie dres Winnipegu Jets. Oficiálne môže zmluvu s kanadským tímom podpísať až 1. júla, keď sa otvorí trh s voľnými hráčmi.



Toews si oblečie dres tímu z rodného mesta. O jeho návrate informovali Jets na svojich sociálnych sieťach. Detaily zmluvy nie sú známe, ale podľa insidera Elliotta Friedmana by mal 37-ročný Toews zarobiť dva milióny dolárov, plus ďalšie bonusy za odohraté zápasy.



„Som vďačný, že sa vraciam do NHL a oblečiem si dres Winnipegu Jets,“ povedal Toews podľa webu sportsnet.ca. „Je to výnimočné vrátiť sa domov a hrať pred svojou rodinou a priateľmi v Manitobe. Jets sú v posledných sezónach na vzostupe a ja sa teším, že sa pripojím k tímu a pomôžem, ako len budem môcť,“ dodal.



Rodáka z Winnipegu v Manitobe vybrali medzi 100 najlepších hráčov NHL za 100 rokov jej existencie. Odohral 15 sezón (2007–2023) za Chicago Blackhawks a trikrát ich ako kapitán doviedol k Stanleyho poháru. Pomohol tiež Kanade získať zlato na dvoch zimných olympijských hrách za sebou v rokoch 2010 a 2014.



Toews vynechal sezónu 2020/21 pre následky Covidu a syndrómu chronickej imunitnej odozvy. Následne sa vrátil a v dvoch sezónach odohral 124 zápasov. V auguste 2023 však oznámil, že od hokeja odchádza, aby si dal čas a priestor na plné zotavenie a užívanie si života.