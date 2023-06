Toffoli sa sťahuje z Calgary do New Jersey

Newark 28. júna (TASR) - Hokejistov New Jersey Devils posilnil skúsený kanadský krídelník Tyler Toffoli. "Diabli" ho získali v utorok z Calgary výmenou za bieloruského útočníka Jegora Šarangoviča a voľbu v 3. kole nadchádzajúceho draftu NHL. Informovala o tom agentúra AP.



Tom Fitzgerald, generálny manažér New Jersey, oznámil transakciu deň pred draftom v Nashville. Devils poslali do kanadského klubu treťokolový výber, ktorý získali nedávno z Columbusu výmenou za obrancu Damona Seversona.



Toffoli ako kapitán doviedol Kanadu k titulu na tohtoročných MS, v roku 2014 získal s Los Angeles Stanleyho pohár a finále play off si zahral aj s Montrealom v sezóne 2020/2021. Pred sebou má záverečnú sezónu zo štvorročnej zmluvy, ktorú podpísal ešte ako hráč Canadiens. Tridsaťjedenročný útočník zarába ročne v priemere 4,5 milióna dolárov. Minulá sezóna bola jeho najlepšia v NHL, v 82 zápasoch nazbieral 73 bodov za 34 gólov a 39 asistencií. Celkovo počas kariéry odohral v základnej časti profiligy 733 stretnutí s bilanciou 227 gólov a 239 asistencií, v play off získal 44 bodov (18+26) v 88 štartoch.



V organizácii Devils sa stretne aj so slovenským obrancom Šimonom Nemcom, ktorý uplynulý ročník strávil na farme v Utice (AHL). Po sezóne sa skončila v New Jersey zmluva jeho krajanovi Tomášovi Tatarovi.



Dvadsaťpäťročnému Šarangovičovi takisto vypršal po sezóne kontrakt, no má štatút obmedzeného voľného hráča. V minulom ročníku zaznamenal 30 bodov (13+17) v 75 zápasoch základnej časti, v troch súbojoch play off nebodoval. V Calgary sa stretne v jednom tíme aj so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom.