Tohtoročná dostihová sezóna je vážne ohrozená, varuje turfová komunita

Senica 31. mája (TASR) - Slovenská dostihová prevádzka sa dostala do najťažšej situácie vo svojej novodobej histórii a tohtoročná sezóna je vážne ohrozená. Uvádza sa to v stanovisku turfovej komunity po nedeľňajšom rokovaní v Senici.



"Veríme, že spoločnou snahou s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Závodiskom š. p., Bratislava sa napokon podarí udržať dostihovú prevádzku na Slovensku. Uvedomujeme si, že koronakríza doľahla na rôzne oblasti, vrátane agrorezortu. Aj v tejto situácii sme však presvedčení, že dostihová sezóna 2020 sa dá zachrániť. Samozrejme, v redukovanej podobe, ako sa to už deje v Česku, Poľsku či Maďarsku," píše sa v stanovisku, ktoré zverejnili predseda Asociácie slovenských profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní Ján Cagáň a predseda Slovenského zväzu chovateľov anglického plnokrvníka Miroslav Piskla.



Chovatelia a majitelia dostihových koní sú pripravení okamžite rokovať s rezortným ministrom Jánom Mičovským. Rovnako sú pripravení aj na diskusiu o dlhodobo udržateľnej perspektíve fungovania Závodiska. "Je dôležité uvedomiť si, že dostihovú prevádzku netvoria len kone a jazdci, ale aj chovatelia, tréneri, ošetrovatelia, veterinári, kováči, producenti a dodávatelia krmív a iní obyčajní ľudia. Nekonanie dostihov by ohrozilo živobytie mnohých z nich. Tiež by znehodnotilo už vykonanú prácu pri príprave koní na sezónu. Zároveň by znamenalo, že ministerstvom už použité prostriedky by boli vynaložené neefektívne. Ohrozilo by aj budúcnosť približne 300 koní plemena anglického plnokrvníka na Slovensku – dostihy sú totiž jeho výkonnostnou skúškou," uvádza sa ďalej v stanovisku. "Areál Závodiska má aj nenahraditeľnú ekologickú a rekreačnú funkciu. Ročne doň prichádzajú desaťtisíce ľudí – dostihové popoludnia sú druhým najnavštevovanejším podujatím v Bratislave na pravidelnej báze. Je evidentné, že mítingy nie sú určené len pre úzky okruh nadšencov, ale aj pre širokú verejnosť, vrátane rodín s deťmi. V rozvinutých krajinách po celom svete prakticky niet takej, v ktorej by dostihy aj vďaka podpore od štátu nepatrili k príťažlivým a prínosným súčastiam spoločenskej nadstavby. Turfová komunita varuje, že prípadný zánik slovenských dostihov by pravdepodobne znamenal aj to, že takmer 30-hektárový zelený areál v Petržalke by sa stal ľahkou korisťou pre developerov."