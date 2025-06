Tohtoročná Tour bude bez Degenkolba a Jakobsena

Amsterdam 6. júna (TASR) - Cyklistický tím Picnic-Post NL sa bude musieť na tohtoročnej Tour de France zaobísť bez Johna Degenkolba z Nemecka a Holanďana Fabia Jakobsena. Zástupcovia holandského tímu o tom informovali v piatok, obaja sa už v minulosti tešili z triumfu v etape.



Tridsaťšesťročný Nemec utrpel ešte v apríli na Okolo Flámska viacnásobné zlomeniny. V hromadnom páde si vtedy zlomil kľúčnu kosť, lakeť a aj zápästie. Po nehode podstúpil operáciu, no nestihne sa zotaviť do začiatku najprestížnejších etapových pretekov. Víťaz klasík Paríž - Roubaix a Miláno - San Remo z roku 2015 už raz získal etapové víťazstvo aj na Tour o tri roky neskôr.



Rovnako v apríli diagnostikovali Jakobsenovi obmedzený prietok krvi v bedrovej tepne oboch nôh. Víťaz jednej etapy na Tour sa zatiaľ úplne nevrátil do tréningového procesu. „Naša priorita teraz je, aby sa obaja čo najskôr uzdravili. Potom sa môžu vrátiť a naplánujeme si náš program pre druhú polovicu sezóny,“ vyjadril sa hlavný tréner tímu Rudi Kemma. Tour de France štartuje 5. júla v Lille a finišuje už tradične v Paríži 27. júla. Informovala o tom agentúra DPA.