Tohtoročná Vuelta nepôjde cez Portugalsko

Madrid 9. mája (TASR) - Cyklistické preteky Vuelta a Espana tento rok nezavítajú do Portugalska, ako bolo pôvodne naplánované.



"V dôsledku pandémie koronavírusu nedokážu mestá Porto, Matosinhos a Viseu ponúknuť optimálne podmienky na organizovanie pretekov," píše sa na oficiálnej stránke Vuelty.



Organizátori tak museli zmeniť trasy 15. a 16. etapy. Prvá z nich mala finišovať medzi mestami Porto a Matosinhos a druhá odštartovať vo Viseu. Organizátori už odsúhlasili nové hostiteľské mestá, no oznámia ich až v najbližších týždňoch.



Tohtoročná Vuelta mala pôvodne odštartovať 14. augusta v holandskom Utrechte, no pre pandémiu koronavírusu ju preložili na 20. október až 8. novembra a bude mať 18 etáp. Nový štart bude v baskickom meste Irun. Informovala agentúra SID.



V Portugalsku evidovali v sobotu o 14.00 h vyše 27.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 1126 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše štyri milióny prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu viac ako 276.000 osôb.