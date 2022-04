Tohtoročné MS mužov vo volejbale budú hostiť Poľsko a Slovinsko

Varšava 14. apríla (TASR) - Poľsko a Slovinsko budú hostiť tohtoročné MS mužov vo volejbale. Vo štvrtok o tom informoval poľský premiér Mateusz Morawiecki. Šampionát sa mal pôvodne uskutočniť v Rusku, ale Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) mu turnaj odobrala po vojenskej invázii na Ukrajinu.



"Rusko malo byť hostiteľom volejbalových majstrovstiev sveta, ale viete si predstaviť, že by všetci počúvali ruskú hymnu, akoby sa nič nestalo? Preto sme proti tomu protestovali," uviedol podľa poľských médií Morawiecki s tým, že jeho krajina sa dohodla na organizácii turnaja so Slovinskom. Súboje o medaily sa majú uskutočniť v Poľsku, ktorého reprezentácia triumfovala na dvoch uplynulých MS. Slovensko nebude na šampionáte štartovať.



Poliaci vlani organizovali aj majstrovstvá Európy spolu s Českom, Estónskom a Fínskom. Svetový šampionát je na programe od 26. augusta do 11. septembra 2022.