Tohtoročné preteky Okolo Slovenska povedú z Petržalky do Košíc

Bratislava 19. mája (TASR) - Tohtoročná 66. edícia cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční od 13. do 17. septembra a povedie z Petržalky do Košíc. Organizátori to prezradili po detailnej obhliadke trate a ďalšej sérii rokovaní s predstaviteľmi samospráv, ktoré privítajú medzinárodný pelotón.



V rámci návštev potvrdili generálny riaditeľ Peter Privara a primátori etapových miest spoluprácu podpisom memoránd. Oproti minulosti zaznamenajú preteky dve zmeny. Trať povedie od západu na východ Slovenska. Odštartuje v Bratislave, konkrétne v jej mestskej časti Petržalke a vyvrcholí v Košiciach. Cyklisti sa predstavia aj v Ružinove, Trnave, Hlohovci, Banskej Štiavnici, Detve, Spišskej Novej Vsi a v Levoči.



Druhou veľkou zmenou je zvýšenie počtu etapových miest, keďže miesta štartov a cieľov budú rôzne. Podrobnosti o trati aktuálneho ročníka a tímoch, ktoré tento rok zavítajú na slovenské cesty, predstavia organizátori začiatkom júna. Informovala tlačová správa Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).