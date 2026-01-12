< sekcia Šport
Tohtoročný draft NHL sa uskutoční v KeyBank Center v Buffale
Liga plánuje druhý rok za sebou zorganizovať draft v decentralizovanom formáte.
Autor TASR
Buffalo 12. januára (TASR) - Dejiskom tohtoročného vstupného draftu zámorskej NHL bude Buffalo. Výber najväčších hokejových talentov sa uskutoční 26.-27. júna v aréne Sabres - KeyBank Center. V pondelok o tom informovala agentúra AP.
Liga plánuje druhý rok za sebou zorganizovať draft v decentralizovanom formáte. Kým talentovaní mladíci a ich rodiny budú osobne prítomní v dejisku, kluboví funkcionári budú robiť svoje voľby online zo svojich domovských miest. Vlani sa draft v rovnakom formáte konal v Peacock Theater v Los Angeles.
Buffalo je od roku 2015 dejiskom pre-draft combine, kde pozvaní mladí hokejisti absolvujú fyzické testy a rozhovory s klubmi. V tomto meste sa vstupný draft uskutoční celkovo štvrtýkrát, naposledy ho hostilo v roku 2016. Zrak hokejovej verejnosti sa bude tento rok opierať najmä na kanadského útočníka Gavina McKennu, ktorý je podľa dlhodobých prognóz hlavným kandidátom na post draftovej jednotky.
Liga plánuje druhý rok za sebou zorganizovať draft v decentralizovanom formáte. Kým talentovaní mladíci a ich rodiny budú osobne prítomní v dejisku, kluboví funkcionári budú robiť svoje voľby online zo svojich domovských miest. Vlani sa draft v rovnakom formáte konal v Peacock Theater v Los Angeles.
Buffalo je od roku 2015 dejiskom pre-draft combine, kde pozvaní mladí hokejisti absolvujú fyzické testy a rozhovory s klubmi. V tomto meste sa vstupný draft uskutoční celkovo štvrtýkrát, naposledy ho hostilo v roku 2016. Zrak hokejovej verejnosti sa bude tento rok opierať najmä na kanadského útočníka Gavina McKennu, ktorý je podľa dlhodobých prognóz hlavným kandidátom na post draftovej jednotky.