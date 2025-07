Tokošová s Tereňovou vyhrali turnaj MEVZA v plážovom volejbale

Kranj 27. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Barbora Tokošová a Martina Tereňová vyhrali turnaj stredoeurópskej zonálnej asociácie MEVZA v slovinskom meste Kranj. Vo finále zdolali českú dvojicu Veronika Kleiblová, Miroslava Dunárová 2:0 (24, 16). Informáciu priniesol web Slovenskej volejbalovej federácie.



Tokošová s Tereňovou síce prehrali úvodný zápas v skupine s Češkami Michaelou Břínkovou Barborou Rudickou 1:2, ale potom si v dvoch setoch poradili s Rakúšankami Sarah Kastenbergerovou a Michaelou Handlerovou-Hollausovou a postúpili do vyraďovacej časti.



V osemfinále vyradili maďarský pár Chiara Honti-Majorosová, Adrienn Posztós-Szabóová (2:0), vo štvrťfinále zdolali Češky Michaelu Kubičkovú a Terezu Pluhařovú 2:0 a v semifinále si poradili so slovinskou dvojicou Živa Javorniková, Tajda Lovšin v trojsetovom zápase. „Sme šťastné, že sme vyhrali tento turnaj. Pre nás to bol na podobnom podujatí druhý štart, keď sme sa predtým predstavili na turnaji MEVZA v Innsbrucku, kde sme obsadili piate miesto. Potešilo nás, že sme sa prebojovali do finále a v ňom nakoniec aj vyhrali,“ povedala pre slovakvolley.sk po víťaznom turnaji Barbora Tokošová. „Po tom, ako sme prehrali v skupine hneď prvý zápas, sme boli nahnevané. To nás ale nakoplo, každý ďalší zápas sme hrali lepšie a lepšie, čoho výsledkom bola aj finálová výhra,“ dodala Tereňová.



Na turnaji štartovali aj ďalšie slovenské dvojice, ale do vyraďovacích bojov sa dostali len Ema Maťašová a Ema Palkovičová, ktoré vypadli v osemfinále a skončili na 13. mieste. Z troch mužských tímov obstáli najlepšie Marián Lukáč a Matúš Šíma, ktorí obsadili 13. miesto.