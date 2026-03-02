Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tollarovičová a Soták sa stali majstrami SR v halovej lukostreľbe

Na snímke 14-ročná slovenská juniorská reprezentantka v lukostreľbe Adela Tollarovičová. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Tollarovičová presvedčivo 7:1 odplatila dvojnásobnej olympioničke Denise Hurban Baránkovej vlaňajšiu finálovú prehru 3:7 z Košíc.

Autor TASR
Hlohovec 2. marca (TASR) - Adela Tollarovičová a Oliver Soták sa v olympijskom luku stali v Hlohovci majstrami Slovenska v halovej lukostreľbe. Na víkendovom národnom šampionáte tak pripomenuli svoj spoločný bronz z juniorského mixu na nedávnych HME v Plovdive, informoval portál Slovenského lukostreleckého zväzu.

Vekovým zaradením ešte len kadeti Tollarovičová aj Soták, príslušníci Centra talentovanej mládeže Slovenského lukostreleckého zväzu, v nedeľňajších finálových súbojoch zdolali úradujúcich šampiónov z dúbravského Lukostreleckého klubu Bratislava. Tollarovičová presvedčivo 7:1 odplatila dvojnásobnej olympioničke Denise Hurban Baránkovej vlaňajšiu finálovú prehru 3:7 z Košíc. Soták zmaril šancu na čistý hetrik Ondreja Francůho, ktorého vo finále prevýšil 6:2 na setové body.
