< sekcia Šport
Tollarovičová bude na halových ME bojovať o bronz
Ešte len 15-ročná Tollarovičová v stredu ako jediná z jedenástky slovenských účastníkov šampionátu prenikla zo 1/16-finálovej fázy až do boja o kovy.
Autor TASR
Plovdiv 18. februára (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Adela Tollarovičová má šancu získať bronzovú medailu na halových majstrovstvách Európy v bulharskom Plovdive. Duel o 3. miesto v kategórii do 21 rokov v olympijskom luku ju čaká v sobotu o 10.40 h SEČ. Jej súperkou bude Dánka Sarah Enggaard Isenová.
Ešte len 15-ročná Tollarovičová v stredu ako jediná z jedenástky slovenských účastníkov šampionátu prenikla zo 1/16-finálovej fázy až do boja o kovy. Obhajca striebra zo Samsunu 2025 v kladkovom luku mužov Jozef Bošanský aj Rebeka Jakubeková v OL do 21 rokov sa lúčili vo štvrťfinále, Oliver Soták v OL do 21 rokov a Matej Behančin a Lívia Orihelová v KL do 21 rokov v osemfinále a Kristína Drusková a Elena Bendíková v OL žien a Pavol Šulek, Matej Kuchár a Nina Klasová v OL U21 už v 1/16-finále na úvod eliminácií.
Slovensko okrem Tollarovičovej má v individuálnom segmente ešte na 21. halovom kontinentálnom šampionáte na velodróme Kolodrum v Plovdive v hre štyri tímy, a to v OL „21“ chlapcov aj dievčat a v juniorskom mixe v OL a KL. Všetky tieto družstvá sú vo štvrťfinále. Informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ).
Ešte len 15-ročná Tollarovičová v stredu ako jediná z jedenástky slovenských účastníkov šampionátu prenikla zo 1/16-finálovej fázy až do boja o kovy. Obhajca striebra zo Samsunu 2025 v kladkovom luku mužov Jozef Bošanský aj Rebeka Jakubeková v OL do 21 rokov sa lúčili vo štvrťfinále, Oliver Soták v OL do 21 rokov a Matej Behančin a Lívia Orihelová v KL do 21 rokov v osemfinále a Kristína Drusková a Elena Bendíková v OL žien a Pavol Šulek, Matej Kuchár a Nina Klasová v OL U21 už v 1/16-finále na úvod eliminácií.
Slovensko okrem Tollarovičovej má v individuálnom segmente ešte na 21. halovom kontinentálnom šampionáte na velodróme Kolodrum v Plovdive v hre štyri tímy, a to v OL „21“ chlapcov aj dievčat a v juniorskom mixe v OL a KL. Všetky tieto družstvá sú vo štvrťfinále. Informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ).