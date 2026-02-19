Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tollarovičová so Sotákom získali bronz v olympijskom luku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Je to historicky tretia medaila pre Slovensko na halovom kontinentálnom šampionáte dospelých a juniorov.

Autor TASR
Plovdiv 19. februára (TASR) - Slovenskí reprezentanti Adela Tollarovičová a Oliver Soták získali na ME v halovej lukostreľbe v bulharskom Plovdive bronzovú medailu v olympijskom luku v novej súťaži dvojčlenných miešaných družstiev vo vekovej kategórii U21.

Je to historicky tretia medaila pre Slovensko na halovom kontinentálnom šampionáte dospelých a juniorov. Minulý rok v tureckom Samsune obsadil Jozef Bošanský druhé miesto v kladkovom luku mužov a Denisa Hurban Baránková, Elena Bendíková a Kristína Drusková takisto vybojovali striebro v súťaži ženských tímov v olympijskom luku. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského lukostreleckého zväzu.
