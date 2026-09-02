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Tolvanen sa dohodol na zmluve s NY Rangers
Strany podpísali jednoročnú zmluvu v hodnote 1,5 milióna amerických dolárov.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Tím zámorskej NHL New York Rangers sa dohodol na spolupráci s fínskym hokejistom Eelim Tolvanenom. Obe strany podpísali jednoročnú zmluvu v hodnote 1,5 milióna amerických dolárov. Informovali o tom viaceré zámorské médiá.
Dvadsaťsedemročný krídelník odohral predchádzajúce štyri sezóny v tíme Seattle Kraken. V uplynulom ročníku odohral 78 zápasov s bilanciou 12 gólov a 24 asistencií.
Dvadsaťsedemročný krídelník odohral predchádzajúce štyri sezóny v tíme Seattle Kraken. V uplynulom ročníku odohral 78 zápasov s bilanciou 12 gólov a 24 asistencií.