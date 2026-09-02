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Tolvanen sa dohodol na zmluve s NY Rangers

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Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól, vľavo sa teší hráč Fínska Eeli Tolvanen v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Strany podpísali jednoročnú zmluvu v hodnote 1,5 milióna amerických dolárov.

Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Tím zámorskej NHL New York Rangers sa dohodol na spolupráci s fínskym hokejistom Eelim Tolvanenom. Obe strany podpísali jednoročnú zmluvu v hodnote 1,5 milióna amerických dolárov. Informovali o tom viaceré zámorské médiá.

Dvadsaťsedemročný krídelník odohral predchádzajúce štyri sezóny v tíme Seattle Kraken. V uplynulom ročníku odohral 78 zápasov s bilanciou 12 gólov a 24 asistencií.
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