Tománek a Fízeľová na majstrovstvách zaznamenali po jednom triumfe

Taškent 5. októbra (TASR) - Slovenskí džudisti Jozef Tománek a Ema Fízeľová zaznamenali na juniorských majstrovstvách Európy v uzbeckom Taškente (2.-5. októbra) po jednom triumfe.



Tománek v 2. kole kategórie do 60 kg zdolal Egypťana Jassina Sabraha na ippon, v 3. kole bol však nad jeho sily Japonec Jamato Fukuda, ktorý zvíťazil na ippon. Fízeľová vo váhe do 70 kg zdolala v 2. kole domácu reprezentantku Barčinoj Kodirovovú na ippon, no v treťom nestačila na Číňanku Jüan Chuej-tching na ippon. Oliver Scheffel bol v kategórii do 64 kg nasadený už do 1. kola a prehral na ippon s Nemcom Jannisom Baschinom.