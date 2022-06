Tománek sa po 14 rokoch vrátil do Považskej Bystrice

Považská Bystrica 28. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK 95 Považská Bystrica pribudol 36-ročný útočník Roman Tománek. Do materského tímu sa vrátil po 14 rokoch. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Tománek odohral uplynulých päť sezón v nižších súťažiach v Nemecku a vyskúšal si aj rumunsko-maďarskú Erste ligu. Prevažnú časť kariéry strávil v slovenskej extralige. Odohral v nej 510 zápasov, v ktorých strelil 228 gólov. Dvakrát sa stal najlepším strelcom základnej časti a rovnako dvakrát strelil najviac gólov v play off. Prvoligový dres Považskej Bystrice si zatiaľ naposledy obliekol v ročníku 2007/2008. "V prvom rade sa chcem sústrediť na svoje výkony. Chcem pomôcť tímu a teším sa na novú výzvu. V Považskej Bystrici som doma, mám podporu rodiny a blízkych a s chalanmi v tíme sa poznáme dlhé roky. Verím, že namiešame dobrý kokteil a na konci sezóny sa budeme môcť pozrieť do zrkadla bez výčitiek a povieme si, že to bola dobrá jazda," poznamenal Tománek v rozhovore pre klubové stránky.