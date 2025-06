Tománek triumfoval premiérovo v kariére na podujatí Európskeho pohára

Berlín 22. júna (TASR) - Talentovaný slovenský džudista Jozef Tománek sa stal cez víkend v Berlíne víťazom Európskeho pohára juniorov vo váhe do 60 kg V nemeckej metropole nenašiel ani v jednom súboji premožiteľa. Devätnásťročný člen 1. JC Pezinok dosiahol prvý triumf na podujatiach Európskeho pohára v kariére, informoval portál olympic.sk.



Tománek bol doteraz na kontinentálnych turnajoch trikrát druhý a sedemkrát tretí. V Berlíne mal v prvom kole voľný žreb, v druhom si poradil s domácim džudistom Tristanom Martinom na ippon, suverénny bol aj v súboji 3. kola s Poliakom Stanislawom Pichotom, ktorý ukončil po dvoch wazari. Vo štvrťfinále zdolal rovnakým spôsobom Brazílčana Viniciusa Oliveiru a v semifinále s Faridom Garajevom z Azerbajdžanu rozhodol po vyše siedmich minútach úspešný chvat Tománka. Slovák vo finále narazil na ďalšieho súpera z Azerbajdžanu, kadetského majstra sveta do 55 kg Nihada Mamišova. Súper síce bodovo viedol, no Tománek napokon vyhral na ippon.