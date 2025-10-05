< sekcia Šport
Tománek zaznamenal vo váhe do 60 kg jeden triumf, skončil v 2. kole
Na šampionáte sa predstaví ešte trojica Slovákov.
Autor TASR
Lima 5. októbra (TASR) - Slovenský džudista Jozef Tománek si na juniorských MS v Lime pripísal v kategórii do 60 kg jeden triumf a jednu prehru. Konečnou bolo pre neho 2. kolo.
Tománek v 1. kole zdolal reprezentanta Saudskej Arábie Saleha al Júbiho na wazaari. V druhom súboji však bol nad jeho sily Maročan Ahmed Alaoui Cherifi, ktorý zvíťazil na wazaari, slovenskému reprezentantovi nestačil ani zisk júkó.
Na šampionáte sa predstaví ešte trojica Slovákov. Lenka Tománková nastúpi vo váhe do 63 kg v pondelok, v utorok budú štartovať Oliver Scheffel v kategórii do 100 kg a Nina Filkorová v kategórii do 78 kg.
