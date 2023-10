Tománková je tretia najlepšia mladá športovkyňa Európy za rok 2023

Istanbul 6. októbra (TASR) - Slovenská džudistka Patrícia Tománková je tretia najlepšia mladá športovkyňa Európy v letných športoch za rok 2023. Výsledky ankety o Cenu Piotra Nurowského vyhlásili v piatok večer počas 52. valného zhromaždenia Európskych olympijských výborov v Istanbule. Informoval o tom portál olympic.sk. Ocenenie za uplynulú zimu získala na jar v Paríži hokejistka Nela Lopušanová.



Tománková má za sebou výnimočný rok, počas ktorého získala zlaté medaily na majstrovstvách sveta, Európy i Európskom olympijskom festivale mládeže. Za tieto výsledky ju Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) nominoval na Cenu Piotra Nurowského. Do užšieho finále ju následne posunul panel expertov z celej Európy.



Na valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov rozhodovali o výsledkoch ankety prezidenti alebo generálni sekretári z jednotlivých členských krajín. Pätica kandidátov im pred tajným hlasovaním odprezentovala svoj šport a predstavila sa.



"Je veľa vecí, ktoré ma motivujú k úspechu v džude. Mojou najväčšou motiváciou sú jednoznačne olympijské hry. Po mojej zlatej medaile na majstrovstvách Európy, ktorá bola prvou pre Slovensko na takomto podujatí po 20 rokoch, by som veľmi rada priniesla svojej krajine ďalší vzácny kov, tentoraz však z olympijských hier,“ povedala v sprievodnom videu Tománková.



Cenu Piotra Nurowského pre najlepšieho európskeho športovca roka vo veku od 14 do 18 rokov, ktorý dosiahol excelentné výsledky vo svojej disciplíne a vyznáva na športoviskách i mimo nich olympijské hodnoty, napokon spoločne získali nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová a turecký plavec Kuzey Tuncelli.