Tománková sa v Lime stala dorasteneckou majsterkou sveta do 44 kg

Lima 29. augusta (TASR) - Slovenská džudistka Patrícia Tománková sa stala v Lime dorasteneckou majsterkou sveta v hmotnostnej kategórii do 44 kg. Členka juniorského olympijského tímu si vybojovala tretiu medailu z dorasteneckého svetového šampionátu za sebou. Okrem dvoch zlatých má doma i bronz z roku 2022. Tento rok v kategórii do 44 kg vybojovala aj titul majsterky Európy.



Tománková tak nadviazala na prvenstvo z minulého roka. Vlani v chorvátskom Záhrebe triumfovala do 40 kg. Sedemnásťročná členka 1. JC Pezinok si v Peru najskôr v osemfinále poradila v nadstavenom čase s Aizat Naukenovovou z Kazachstanu. Vo štvrťfinále vyhrala nad Belgičankou Maelys Dapaovou vďaka dvom waza-ari. V semifinále rovnako na waza-ari nad Alinou Bogusovou, ktorá štartovala ako neutrálna športovkyňa. Finále s Brazílčankou Julianou Yamasakiovou bolo vyrovnané. Napokon po 8 minútach a 13 sekundách sa z víťazného ipponu radovala slovenská dorastenka. Informoval o tom portál olympic.sk.