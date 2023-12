Tománková triumfovala v ankete SZJ, najlepším mužom Fízeľ

Pezinok 18. decembra (TASR) - Patrícia Tománková získala v pondelok ocenenie Judo awards v absolútnej kategórii. Triumf v ankete Slovenkého zväzu džuda (SZJ) si vyslúžila predovšetkým za zisk zlata na dorasteneckých MS v Záhrebe. Džudistom roka 2023 sa stal Márius Fízeľ, ktorý obsadil na ME v Montpellieri 5. miesto.



Tománková triumfovala aj v kategórii junioriek a dorasteniek. V tomto roku zvíťazila v 28 z 29 stretnutiach, z toho 24-krát na ippon. Získala aj Cenu Piotra Nurowského za 3. miesto v ankete o najúspešnejšieho európskeho mládežníckeho športovca roka 2023 v letných športoch a patrí jej aj titul najúspešnejšieho juniorského športovca za rok 2023 v hodnotení VŠC Dukla Banská Bystrica.



Fízeľa delil jeden úspešný súboj od zisku medaily na ME v najťažšej váhovej kategórii nad 100 kg. Okrem úspechu na šampionáte vo Francúzsku triumfoval v sezóne aj na turnaji v australskom Perthe a na podujatiach európskeho okruhu v Prahe a vo Varšave obsadil 2. priečku. Vo svetovom renkingu mu patrí 22. miesto a je hlavným kandidátom pre zisk slovenskej miestenky na OH v Paríži.



Druhé miesto v ankete získal medzi mužmi Peter Žilka (do 90 kg), tretí skončil Matej Poliak (do 66 kg). Najlepším juniorom je Benjamín Maťašeje (do 100 kg), medzi dorastencami triumfoval Matej Pecha.