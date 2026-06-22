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Tománková vyhrala podujatie Európskeho pohára juniorov v Berlíne
Tománková po voľnom žrebe v prvom kole si v druhom poradila vďaka trom bodovaným útokom s Melody Veillardovou zo Švajčiarska.
Autor TASR
Berlín 21. júna (TASR) - Slovenská džudistka Patrícia Tománková dosiahla v tomto roku svoje druhé víťazstvo na turnaji Európskeho pohára juniorov. Po marcovom prvenstve v Poznani ovládla v nedeľu aj váhu do 48 kg na podujatí v Berlíne. Informoval portál olympic.sk.
Tománková po voľnom žrebe v prvom kole si v druhom poradila vďaka trom bodovaným útokom s Melody Veillardovou zo Švajčiarska. Vo štvrťfinále ukončila po 2:38 min druhým wazari súboj s Poľkou Tetianou Kyryliukovou. Semifinále s Francúzkou Celine Iddirovou bolo veľmi vyrovnané a rozhodlo jedno juko slovenskej džudistky. Najmenej času na berlínskom tatami strávila Tománková vo finále. Po pol minúte sa jej podarilo hodiť Poľku Sandru Walendzikovú na ippon.
Tománková po voľnom žrebe v prvom kole si v druhom poradila vďaka trom bodovaným útokom s Melody Veillardovou zo Švajčiarska. Vo štvrťfinále ukončila po 2:38 min druhým wazari súboj s Poľkou Tetianou Kyryliukovou. Semifinále s Francúzkou Celine Iddirovou bolo veľmi vyrovnané a rozhodlo jedno juko slovenskej džudistky. Najmenej času na berlínskom tatami strávila Tománková vo finále. Po pol minúte sa jej podarilo hodiť Poľku Sandru Walendzikovú na ippon.