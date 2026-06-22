Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. jún 2026Meniny má Paulína
< sekcia Šport

Tománková vyhrala podujatie Európskeho pohára juniorov v Berlíne

.
Na snímke džudistka Patrícia Tománková počas tlačovej konferencie po majstrovstvách Európy do 18 rokov v džude v bulharskej Sofii, 1. júla 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Tománková po voľnom žrebe v prvom kole si v druhom poradila vďaka trom bodovaným útokom s Melody Veillardovou zo Švajčiarska.

Autor TASR
Berlín 21. júna (TASR) - Slovenská džudistka Patrícia Tománková dosiahla v tomto roku svoje druhé víťazstvo na turnaji Európskeho pohára juniorov. Po marcovom prvenstve v Poznani ovládla v nedeľu aj váhu do 48 kg na podujatí v Berlíne. Informoval portál olympic.sk.

Tománková po voľnom žrebe v prvom kole si v druhom poradila vďaka trom bodovaným útokom s Melody Veillardovou zo Švajčiarska. Vo štvrťfinále ukončila po 2:38 min druhým wazari súboj s Poľkou Tetianou Kyryliukovou. Semifinále s Francúzkou Celine Iddirovou bolo veľmi vyrovnané a rozhodlo jedno juko slovenskej džudistky. Najmenej času na berlínskom tatami strávila Tománková vo finále. Po pol minúte sa jej podarilo hodiť Poľku Sandru Walendzikovú na ippon.
.

Neprehliadnite

M. Madro: Nový zákon nie je len o zákaze sociálnych sietí pre deti

Program MS v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto zaujímavosti o Slovensku?

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo