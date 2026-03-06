Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tománkovci si v Linzi nepripísali víťazný duel

Na snímke dole Lenka Tománková (Slovensko) a hore Neza Mesiceková (Slovinsko) v kategórii do 63 kg na ME juniorov v džude 5. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Tománková podľahla v 1. kole kategórie do 48 kg Kazaške Diane Burkejevovej na ippon, Tománek mal v 1. kole váhy do 60 kg voľný žreb a v druhom ho zdolal Japonec Recu Macunaga na ippon.

Linz 6. marca (TASR) - Slovenskí džudisti Jozef Tománek a Patrícia Tománková si na Grand Prix v rakúskom Linzi nepripísali v piatok víťazný súboj. Tománková podľahla v 1. kole kategórie do 48 kg Kazaške Diane Burkejevovej na ippon, Tománek mal v 1. kole váhy do 60 kg voľný žreb a v druhom ho zdolal Japonec Recu Macunaga na ippon.

Na podujatí sa predstavia ešte traja slovenskí reprezentanti, Alex Barto v kategórii do 90 kg a dvojica Benjamín Maťašeje, Peter Žilka vo váhe do 100 kg. Všetci nastúpia na tatami v nedeľu.
