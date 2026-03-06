< sekcia Šport
Tománkovci si v Linzi nepripísali víťazný duel
Tománková podľahla v 1. kole kategórie do 48 kg Kazaške Diane Burkejevovej na ippon, Tománek mal v 1. kole váhy do 60 kg voľný žreb a v druhom ho zdolal Japonec Recu Macunaga na ippon.
Autor TASR
Linz 6. marca (TASR) - Slovenskí džudisti Jozef Tománek a Patrícia Tománková si na Grand Prix v rakúskom Linzi nepripísali v piatok víťazný súboj. Tománková podľahla v 1. kole kategórie do 48 kg Kazaške Diane Burkejevovej na ippon, Tománek mal v 1. kole váhy do 60 kg voľný žreb a v druhom ho zdolal Japonec Recu Macunaga na ippon.
Na podujatí sa predstavia ešte traja slovenskí reprezentanti, Alex Barto v kategórii do 90 kg a dvojica Benjamín Maťašeje, Peter Žilka vo váhe do 100 kg. Všetci nastúpia na tatami v nedeľu.
Na podujatí sa predstavia ešte traja slovenskí reprezentanti, Alex Barto v kategórii do 90 kg a dvojica Benjamín Maťašeje, Peter Žilka vo váhe do 100 kg. Všetci nastúpia na tatami v nedeľu.