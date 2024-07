Tománkovú privítali v ŠCP, Minčík: Chýbal ďalší úpolový šport

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská džudistka Patrícia Tománková a jej kolegovia z 1. JC Pezinok sa stali novými členmi Športového centra polície (ŠCP). Čerstvú majsterku Európy do 18 rokov v kategórii do 44 kg privítal v novom stredisku jeho riaditeľ Juraj Minčík. Spolu s Tománkovou prichádzajú k "policajtom" aj ďalší talentovaní džudisti Samuel Háger, Martin Klobučník a Jozef Tománek mladší.



"Keďže ŠCP je o policajtoch, ktorí musia mať fyzickú kondíciu, úpolový šport by mal patriť pod ŠCP. Doposiaľ sme tu mali iba box, teraz k nemu pribudlo džudo. Rokovania trvali od novembra minulého roka. Veľmi sa teším, že sa ich podarilo dotiahnuť do úspešného konca a verím, že naša spolupráca bude vynikajúca. Dúfam, že džudu finančne a materiálne pomôžeme," povedal Minčík s tým, že džudo sa stalo 15. športom v "rodine" ŠCP.



Tománková prišla na pondelkový brífing ovenčená zlatom z dorasteneckých ME v Sofii, na ktorých obhájila titul z vlaňajška. V 1. kole mala voľný žreb, v druhom premohla Turkyňu Livanur Kayirovú na ippon. Vo štvrťfinále bola jej protivníčka Belgičanka Lena Antoineová a pripísala si triumf na wazaari. Medailu si zaistila úspechom v semifinále, keď zvíťazila nad Srbkou Natalijou Proličovou na ippon. Tománkovej súperkou v boji o titul bola Španielka Africa Puenteová Lopezová.







"Veľmi sa teším, že sa mi podarilo obhájiť titul z vlaňajška. Finále bolo jedno z najťažších, aké som kedy absolvovala, ale podarilo sa mi zdolať súperku na wazaari," vrátila sa k priebehu ME Tománková, ktorá sa už ako 16-ročná stala aj majsterkou sveta v dorasteneckej kategórii. Pre TASR prezradila, že jej veľký sen je predstaviť sa na OH. "Bolo by super, keby sa mi to podarilo už o štyri roky. Budem na sebe pracovať, aby som sa tam dostala. Bol by to pre mňa splnený sen, keby som odtiaľ mohla priniesť medailu, najlepšie zlatú," neskrývala maximalistické ambície.



Veľkú zásluhu na jej úspechoch má otec a tréner Jozef Tománek starší, ktorý v Pezinku pripravuje aj ďalších talentovaných džudistov. "Je to dlhodobá tradícia a práca, ktorú sme naštartovali dávno. Marek Matuszek pochádza z Pezinka, Milan Randl tiež, takže v našom meste je džudo silne zakorenené. S touto generáciou som začal pracovať v roku 2013, postupne sme si ich vychovávali. Pre celé džudo znamená veľa, že sme sa dostali do ŠCP. Vnímam to ako obrovský posun. Budeme mať kvalitnejšie podmienky v kritickom období, keď mládež potrebuje nájsť nový smer a cieľ. Pozitívom spolupráce je tiež to, že z džuda je jednoduchý prechod do policajných zložiek," poznamenal Tománek st.