Tomáš Kos povedie sestry Fialkové i mužskú reprezentáciu

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Biatlonový tím sestier Fialkových má nového trénera. Stal sa ním Tomáš Kos, ktorý zároveň povedie aj mužskú reprezentáciu Slovenska.



Slovenský zväz biatlonu (SZB) so sídlom v Banskej Bystrici v utorok informoval o dvoch tímoch, ktoré sa budú pripravovať na olympijskú sezónu 2021/2022. Prvý je päťčlenný, oficiálne mužský reprezentačný tím a v ňom sa ocitli práve sestry Paulína a Ivona Fialkové s trojicou mužov Michal Šíma, Matej Baloga a Šimon Bartko. Trénerom je Tomáš Kos, asistentom Jakub Leščinský, ktorý je zároveň kondičný tréner, a k nim sa pridá vždy jeden z fyzioterapeutov VŠC Dukla Banská Bystrica. Druhý, oficiálne ženský reprezentačný tím povedie tréner Lukáš Daubner. V ňom budú juniorská vicemajsterka sveta Henrieta Horvátová, ďalej Veronika a Júlia Machyniakové, Lucia Michaličková a dvaja juniori, ktorí prechádzajú do mužskej kategórie - Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger.



Trénerka Anna Murínová v tíme sestier Fialkových skončila a nebude ani asistovať zodpovednému trénerovi ženskej reprezentácie Slovenska Lukášovi Daubnerovi. Českého biatlonového trénera v službách slovenskej mužskej reprezentácie Tomáša Kosa čaká oveľa viac práce než doposiaľ. "Keď som dostal ponuku od tímu Fialkových, tak problém bol v tom, že mám ešte platnú zmluvu so Slovenským zväzom biatlonu ako tréner mužskej reprezentácie. Som rád, že sa to dokázalo takto skĺbiť a vyriešiť. Nový tím bude môcť trénovať pohromade a môže to byť veľký prínos pre obe strany, teda aj pre sestry Fialkové i pre chalanov. Je to pre všetkých veľká výzva a dodatočná motivácia," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.



Kos zároveň potvrdil, že je to i výzva pre neho samotného: "Je to pre mňa veľká výzva, nová motivácia, nová energia. Vlaňajšia sezóna bola náročná, objavili sa v nej problémy, ktoré sme nemohli predpokladať. Nie je obrazom toho, kam sestry Fialkové patria a čoho sú schopné dosiahnuť. Teší ma, že celý tím Fialkových verí, že spolupráca so mnou a trojicou mužov ich môže niekam posunúť. Ja to vidím rovnako. Som presvedčený, že budú mať ešte lepšie podmienky na tréning a dostanú zo seba maximum."



K zmene na trénerskom poste v tíme Fialkových sa pre TASR pozitívne vyjadrila aj staršia zo sestier Paulína: "Tomáš Kos bola naša prvá voľba. Sme veľmi radi, že prijal našu ponuku. Je to pre nás zmena. Hľadali sme možnosť ako využiť v prospech všetkých to, že je trénerom mužov. Viacero zahraničných tímov funguje v mužsko-ženskom zložení. Takže ideme to vyskúšať, nemáme čo stratiť. Môžeme všetci len získať. Verím, že to bude dobrý podnet pre našu prípravu. Tomáš Kos je predovšetkým strelecký tréner a odborník. Na Slovensko prišiel v súvislosti s Nasťou Kuzminovou a bol pri nej v čase olympijskej sezóny 2018, kde v Pjongčangu bola na tom strelecky dobre. Očakávame, že nám pomôže najmä po streleckej stránke, že zaznamenáme zlepšenie."



V podobnom duchu hodnotila zmenu aj mladšia Ivona Fialková: "Ja si hlavne od spolupráce s Tomášom Kosom sľubujem, že sa posunieme v streleckej časti, pretože všetci dobre vieme, že u mňa je najväčším kameňom úrazu streľba. Je nevyrovnaná, raz vyjde, raz nevyjde. Očakávam, že sa v streľbe viac zastabilizujem. Som rád, že Tomáš Kos ponuku prijal a že sa začlení do nášho tímu, ktorý zostáva v pôvodnom zložení a chlapi sa k nám pridajú. Sú to najlepší muži na Slovensku, ktorých máme a verím, že budú v bežeckej i streleckej časti pre nás konkurenciou, teda budeme sa za nimi ťahať a spolupráca bude výhodná aj pre nich, pretože náš tím dlhé roky funguje na vysokej úrovni a možno aj oni sa od nás naučia mnoho vecí. Môže to byť obojstranne prospešné."



Spoluprácu so sestrami Fialkovými víta aj trojica mužov, ktorí sú kostrou slovenskej reprezentácie. "Je to pre nás plus, že budeme trénovať so sestrami Fialkovými. Určite si polepšíme, čo sa týka zabezpečenia tímu a možno sa aj dačomu priučíme, že robia niečo inak ako my. Určite sa zlepší silová príprava, keďže budeme spolupracovať s Jakubom Leščinským. To bude asi naša základná zmena v príprave," podotkol reprezentačný biatlonista Michal Šíma. Tréner Tomáš Kos už absolvoval so sestrami Fialkovými prvé strelecké tréningy. Úvodné sústredenie je naplánované od 31. mája v slovinskej Pokljuke. Ďalšie sa sústredia do vyšších nadmorských výšok, v ktorých sa nachádza aj zimné stredisko Hualindong Ski Resort v čínskom Čang-ťia-kchou, 150 km severozápadne od Pekingu, kde sa budú konať vo februári 2022 zimné olympijské hry.