Tomášek sa zo zámoria vrátil do švédskeho Färjestadu

Na snímke David Tomášek (Česko). Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Karlstad 29. decembra (TASR) - Český hokejista David Tomášek bude v kariére pokračovať vo Švédsku. Po neúspešnej anabáze v zámorí sa na kontrakte do konca sezóny dohodol s Färjestadom, kde strávil predchádzajúce dve sezóny a v minulej sa stal najproduktívnejším hráčom SHL. Dohodu potvrdil portál svt.se.

Dvadsaťdeväťročný útočník odohral v tomto ročníku NHL za Edmonton 22 stretnutí s bilanciou 3+2, ale napokon sa dohodol na predčasnom ukončení zmluvy s kanadským klubom. „Je fajn byť späť medzi známymi tvárami,“ povedal po návrate do Färjestadu pre švédske médiá.
