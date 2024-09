Tomašovovej vzali striebro z Londýna, Hrivnák Klocová na 1500 m už 4.

Lausanne 3. septembra (TASR) - Ruská atlétka Tatiana Tomašovová prišla o striebornú medailu z behu na 1500 m z olympiády v Londýne 2012. V utorok o tom rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. Slovenská reprezentantka Lucia Hrivnák Klocová by sa tak v konečnom hodnotení disciplíny mala posunúť už tesne pod stupne víťazov na 4. priečku.



Tomašovová mala pri opätovnej analýze vzoriek pozitívny test na steroidy v dvoch mimosúťažných kontrolách v roku 2012. Dostala tak spätne suspendáciu aj na obdobie zahŕňajúce olympiádu v Londýne. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, keďže Rusko je aktuálne suspendované na medzinárodnej scéne a súd CAS tak v tomto prípade slúžil ako prvostupňový.



Tomašovová dobehla v Londýne priamo na trati do cieľa ako štvrtá, no neskôr sa vo výsledkovej listine posunula vyššie, keď pre doping diskvalifikovali Turkyne Asli Alptekinovú a Gamze Bulutovú. Na striebornú pozíciu by sa tak mala posunúť Abeba Aregawiová, ktorá v Londýne štartovala za Etiópiu a neskôr mala ako reprezentantka Švédska taktiež pozitívny dopingový nález. Bronz by mohla získať Američanka Shannon Rowburyová. Hrivnák Klocová zabehla čas 4:12,64 min a do cieľa prišla ako ôsma, no z výsledkovej listiny postupne vyškrtli už štyri atlétky, ktoré dobehli pred ňou. Informácie pochádzajú z AP a AFP.