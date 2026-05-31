Tomčíková s Torrianiho cenou, v Sieni slávy IIHF osem nových mien
Autor TASR
Zürich 31. mája (TASR) - Bývala slovenská hokejová brankárka Zuzana Tomčíková dostala ako prvá žena v histórii od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Torrianiho cenu. Ocenenie si cez víkend prebrala v dejisku majstrovstiev sveta v Zürichu. Do Siene slávy IIHF uviedli v nedeľu počas slávnostného ceremoniálu osem nových osobností.
Tomčíková bola veľkou oporou ženskej hokejovej reprezentácie Slovenska, ktorej pomohla aj k historickej účasti na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri či k postupu do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Práve za tieto výkony si vyslúžila cenu za prínos pre svetový hokej, pomenovanú po legendárnom švajčiarskom hokejistovi Richardovi "Bibim" Torrianim. „Je to veľká pocta, keď dostanete podobnú cenu na medzinárodnej scéne. Telefonát z medzinárodnej federácie o tom, že ma vybrali, bol pre mňa veľmi prekvapivý. Mám veľkú radosť,“ citoval Tomčíkovú portál olympic.sk.
Torrianiho cenu dostala ako prvá hokejistka v histórii. „Som aj pyšná, že som dostala túto cenu. Na druhej strane je veľa hokejistiek, ktoré mali skvelú kariéru a pochádzajú z krajín, ktoré neboli v elitnej kategórii pravidelne. Pevne verím, že v budúcnosti bude ocenených hokejistiek touto cenou pribúdať,“ dodala Tomčíková.
Do Siene slávy za rok 2026 sa dostali bývalí hráči Andres Ambühl, Patrice Bergeron, Cassie Campbellová-Pascallová, Niklas Kronwall, Florence Schellingová a Thomas Vanek, úspešný tréner Ralph Krueger i súčasný prezident IIHF Luc Tardif. Legendárnemu švajčiarskemu reprezentantovi Ambühlovi, ktorý ukončil kariéru iba vlani, historická komisia IIHF výnimočne odpustila dvojročnú čakaciu lehotu. „Účasť na majstrovstvách sveta bola pre mňa vždy vrcholom sezóny, pretože pre švajčiarskeho hráča mojej generácie to bola jedinečná príležitosť otestovať sa proti tým najlepším,“ uviedol pre IIHF.com rekordér v počte zápasov (151) a aj účastí na majstrovstvách sveta (20).
Do Siene slávy vstúpil aj kanadský reprezentant Bergeron, člen Triple Gold Clubu, ktorý pripomenul tímový charakter hokeja. Medzi ocenenými nechýbala ani Campbellová-Pascallová, jediná kapitánka v histórii, ktorá priviedla Kanadu k dvom olympijským zlatám, či Švéd Kronwall, majster sveta, olympijský víťaz a držiteľ Stanleyho pohára. Švajčiarska brankárka Schellingová počas kariéry vytvorila viacero rekordov na ženských MS a doviedla krajinu k olympijskému bronzu v Soči 2014. Rakúšan Vanek, považovaný za najlepšieho hráča v dejinách svojej krajiny, reprezentoval na zimných olympijských hrách i svetových šampionátoch a stal sa prvým rakúskym kapitánom tímu NHL.
