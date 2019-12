Tomek je s premiérou spokojný: Cítil som sa dobre

Visp 12. decembra (TASR) - Brankár Matej Tomek má za sebou premiéru v slovenskej hokejovej reprezentácii, po štvrtkovom zápase s olympijským tímom Ruska na turnaji NaturEnergie Challenge však veľa dôvodov na úsmev nemal. Slováci totiž podľahli 2:3 po nájazdoch, hoci po 40 minútach viedli 2:0. Tomek bol však so svojim výkonom spokojný, pochválil ho aj jeho klubový tréner Ján Pardavý, ktorý je zároveň asistent reprezentačného trénera.



Podľa Tomeka rozhodla o zápase chyba v úvode tretej tretiny. "Podľa mňa sme odviedli dobrý výkon v prvých dvoch tretinách. Mali sme navrch po 20 minútach a to nás nakoplo do ďalšej časti hry. Potom nám však ušiel začiatok tretej a Rusom sme po chybe dali momentum, ktoré udržali až do predĺženia."



V zápase predviedol 22-ročný brankár niekoľko dobrých zákrokov, Slovákov podržal aj v predĺžení. "Ja som sa cítil dobre. V prvej tretine som nemal veľa práce, potom mi chalani pomáhali. Bolo to dobré," zhodnotil svoju reprezentačnú premiéru a dodal: "Rusi mali niekoľko striel spoza hráča, zopár prečíslení, mal som dosť práce."



V závere zápasu sa v prvom momente zdalo, že Tomek brilantne zasiahol pri tutovke Kovalenka, za čo si vyslúžil okamžitý aplauz v Lonza Aréne. Spomalený záber však ukázal, že ruský hráč trafil žŕdku. "Pokiaľ si pamätám správne, mal som tam hokejku, ale neviem povedať, či som to tečoval," povedal Tomek.



V hokeji je vedenie 2:0 zradné, napokon sa to potvrdilo aj v tomto zápase. V nájazdoch Rusi ukázali svoju individuálnu vyspelosť, na strane Slovenska sa napresadil ani jeden hráč. "Je ťažko povedať, či je vedenie 2:0 zradné, ale gól po začiatku tretiny je podľa mňa ešte horší, ako gól do šatne. To nás stálo zápas, potom sme sa s Rusmi začali naháňať. V nájazdoch ukázali, že sú šikovní, vynikajú v činnostiach jednotlivca, postrážili si to," dodal mladý brankár.



Tomeka pochválil po zápase aj Pardavý: "Za góly nemôže, chytal spoľahlivo a pôsobil pokojným dojmom. Mal niekoľko zázračných zákrokov a dával nám šancu. Jeho výkon bol skvelý."