Tomek po dvoch rokoch opäť smeruje na Švajčiarsky pohár

Bratislava 13. decembra (TASR) - Matej Tomek sa po mesiaci dostal opäť do nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie. Na Nemeckom pohári inkasoval v dvoch zápasoch dva góly, teraz mu realizačný tím dal znova dôveru. A to aj napriek tomu, že v Komete Brno momentálne nedostáva toľko priestoru ako na začiatku sezóny.



Brnu sa v českej lige nedarilo podľa predstáv, do Komety preto prišli noví hráči a medzi nimi aj brankár Jakub Sedláček, ktorý predtým vypomáhal v Olomouci. "Boli sme v tabuľke nižšie, po príchode Sedláčka sme išli hore, čiže nemám ľahkú pozíciu. Ale som rád, že sme sa dostali vyššie," uviedol Tomek po pondelkovom tréningu slovenskej reprezentácie.



Na Švajčiarsky pohár sa 24-ročný brankár dostal aj pred dvoma rokmi. Bol to jeho reprezentačný debut, v tom čase pôsobil v Dukle Trenčín. "Prijal som pozvánkou s radosťou. Pred dvoma rokmi som išiel do Švajčiarska prvý raz, teraz sa teším opäť."



Za dva roky nabral Tomek viac skúseností, prešiel si odvtedy fínskou ligou a teraz naberá ostrohy v Čechách. "Úroveň ligy je dobrá, na reprezentačnej úrovni je to samozrejme iné. Ale teraz budú na turnaji dobré tímy, teším sa na to," povedal Tomek.



Reprezentácii vypomohol na pondelkovom tréningu Samuel Hlavaj zo Slovana Bratislava, pretože Patrik Rybár sa k tímu pripojí až v utorok. Po zranení ešte nie je fit Branislav Konrád, Tomek tak má šancu zabojovať aj o ZOH v Pekingu. "Už som povedal, že ZOH vnímam, ale neriešim to. Chcem teraz pracovať v klube ako najlepšie viem. Teraz som veľa nechytal, ale keď dostanem príležitosť, tak sa budem snažiť podať čo najlepší výkon."



Slovenský brankár naznačil, že hoci v Brne nemá momentálne istú pozíciu, šancu ešte dostane: "Komu sa viac darí ten chytá. teraz je to Sedláček, ale verím, že dostanem ešte šancu aj ja."