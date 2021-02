Tomek dohral s čistým kontom a prvou výhrou za Kuopio

Výsledky:



Jukurit Mikkeli - KalPa Kuopio 0:3 /TOMEK za hostí 20 zákrokov/,



KooKoo Kouvola - Kärpät Oulu 2:3 /KRIŠTOF za hostí 1+0/

Helsinki 27. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Matej Tomek zaznamenal prvé víťazstvo v drese KalPy Kuopio, keď v sobotňajšom zápase fínskej ligy vychytal triumf na ľade Jukuritu Mikkeli 3:0.Dvadsaťtriročný brankár vykryl 20 striel súpera a pripísal si prvé čisté konto vo fínskej lige. Do KalPy prišiel len pred pár dňami na hosťovanie do konca sezóny zo SaiPy Lappeenranta.Útočník Michal Krištof sa podieľal jedným gólom na triumfe svojho Kärpätu Oulu na ľade Kouvoly 3:1. Pre dvadsaťsedemročného centra to bol šiesty presný zásah v sezóne, k tomu pridal aj 13 asistencií. Oulu vyhralo tretí duel v sérii.