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Tomek vychytal víťazstvo Litvínova nad Kladnom
Na triumfe Liberca nad Mladou Boleslavou 5:2 sa presným zásahom podieľal aj slovenský obranca Michal Ivan.
Autor TASR
Praha 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Matej Tomek si pripísal 28 zákrokov pri prekvapivom triumfe Litvínova v nedeľňajšom zápase 21. kola českej extraligy nad tretím Kladnom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Na triumfe sa podieľal aj Matúš Sukeľ, ktorý úspešne premenil prvý samostatný nájazd.
Na štvrté miesto tabuľky najvyššej českej súťaže poskočili zverenci slovenského trénera Róberta Petrovického z Českých Budějovíc, ktorí zvíťazili v Brne 4:2. Za domácu Kometu vyrovnával na 1:1 slovenský útočník Andrej Kollár. Hetrikom sa v drese hostí blysol Dán Nick Olesen. Západočeské derby ovládla Plzeň, ktorá zdolala Karlove Vary 2:1 po predĺžení. Domáci zvíťazili šiestykrát z uplynulých siedmich duelov.
Na triumfe Liberca nad Mladou Boleslavou 5:2 sa presným zásahom podieľal aj slovenský obranca Michal Ivan. Dvadsaťsedemročný bek zavŕšil rozhodujúcu dvojminútovku v druhej tretine, počas ktorej „biele tigre“ strelili tri góly a vytvorili si rozhodujúci náskok. Na 21. kolo bude chcieť zabudnúť slovenský brankár Mountfieldu Hradec Králové Stanislav Škorvánek, ktorého po 33 minútach a štyroch inkasovaných góloch stiahli z ľadu. Jeho spoluhráči sa už zmohli iba na jeden gól a proti Vítkoviciam prehrali 1:4.
Pardubice stiahli stratu na prvý Třinec na šesť bodov, keď zdolali Spartu Praha 3:1. Na treťom domácom triumfe Dynama za sebou mal podiel aj slovenský útočník Miloš Kelemen, ktorý v 41. minúte pridal tretí gól Pardubíc.
česká extraliga - 21. kolo:
Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Góly: 30. Šimek, 33. Rychlovský, 34. a 59. Lenc, 35. IVAN - 4. Jandric, 40. Fořt
Rytíři Kladno – Verva Litvínov 2:3 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 29. Rulík, 43. Kubík - 16. Kaše, 29. Svozil, rozh. nájazd: Jaks
/M. Tomek (Litvínov) mal 28 zákrokov/
Škoda Plzeň – Energie Karlovy Vary 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 26. Robertson, 65. Strnad - 33. Černoch
Vítkovice Ridera – Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Góly: 11. Zbořil, 14. a 33. Pavelka, 30. Nellis - 47. Pilař
/S. Škorvánek (Hradec) chytal do 33. minúty a mal 15 zákrokov/
Kometa Brno – Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 14. KOLLÁR, 49. Ilomäki - 7. Bell, 26., 30. a 55. Olesen
Dynamo Pardubice – Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 18. Kondelík, 27. Košťálek, 41. KELEMEN - 43. Řepík
Na štvrté miesto tabuľky najvyššej českej súťaže poskočili zverenci slovenského trénera Róberta Petrovického z Českých Budějovíc, ktorí zvíťazili v Brne 4:2. Za domácu Kometu vyrovnával na 1:1 slovenský útočník Andrej Kollár. Hetrikom sa v drese hostí blysol Dán Nick Olesen. Západočeské derby ovládla Plzeň, ktorá zdolala Karlove Vary 2:1 po predĺžení. Domáci zvíťazili šiestykrát z uplynulých siedmich duelov.
Na triumfe Liberca nad Mladou Boleslavou 5:2 sa presným zásahom podieľal aj slovenský obranca Michal Ivan. Dvadsaťsedemročný bek zavŕšil rozhodujúcu dvojminútovku v druhej tretine, počas ktorej „biele tigre“ strelili tri góly a vytvorili si rozhodujúci náskok. Na 21. kolo bude chcieť zabudnúť slovenský brankár Mountfieldu Hradec Králové Stanislav Škorvánek, ktorého po 33 minútach a štyroch inkasovaných góloch stiahli z ľadu. Jeho spoluhráči sa už zmohli iba na jeden gól a proti Vítkoviciam prehrali 1:4.
Pardubice stiahli stratu na prvý Třinec na šesť bodov, keď zdolali Spartu Praha 3:1. Na treťom domácom triumfe Dynama za sebou mal podiel aj slovenský útočník Miloš Kelemen, ktorý v 41. minúte pridal tretí gól Pardubíc.
česká extraliga - 21. kolo:
Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Góly: 30. Šimek, 33. Rychlovský, 34. a 59. Lenc, 35. IVAN - 4. Jandric, 40. Fořt
Rytíři Kladno – Verva Litvínov 2:3 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 29. Rulík, 43. Kubík - 16. Kaše, 29. Svozil, rozh. nájazd: Jaks
/M. Tomek (Litvínov) mal 28 zákrokov/
Škoda Plzeň – Energie Karlovy Vary 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 26. Robertson, 65. Strnad - 33. Černoch
Vítkovice Ridera – Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Góly: 11. Zbořil, 14. a 33. Pavelka, 30. Nellis - 47. Pilař
/S. Škorvánek (Hradec) chytal do 33. minúty a mal 15 zákrokov/
Kometa Brno – Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 14. KOLLÁR, 49. Ilomäki - 7. Bell, 26., 30. a 55. Olesen
Dynamo Pardubice – Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 18. Kondelík, 27. Košťálek, 41. KELEMEN - 43. Řepík