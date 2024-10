Tomič si zvyká na Nórsko a chváli Pekaríka: Zavrel ústa kritikom

Senec 6. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Michal Tomič meral na reprezentačný zraz 3000 km dlhú cestu spoza polárneho kruhu. Na exotickom mieste pôsobí od leta v rámci hosťovania z pražskej Slavie v tíme nórskeho šampióna FK Bodö/Glimt. V drese lídra Eliteserien odohral päť zápasov ako striedajúci hráč, stále si však v prvom rade zvyká na tamojšie podmienky i metódy v tréningovom procese.



"Čas na ihrisku v Slavii by nebol taký, aký by si obe strany predstavovali a preto sme v lete akceptovali ponuku na hosťovanie z Bodö/Glimt. Je to pre mňa nová skúsenosť. Prvé týždne boli zoznamovacie. Snažil som sa navnímať trénerove metódy, zvykal som si na umelú trávu i ďalšie veci," opísal svoje prvé kontakty s nórskym futbalom Tomič, ktorý sa musel prispôsobiť aj klimatickým podmienkam v drsnej časti Škandinávskeho polostrova. "Prišiel som sa sem zohriať. V Nórsku je teraz 5 stupňov Celzia a v zimných mesiacoch bude svietiť slnko asi len dve hodiny denne, ako mi povedali spoluhráči. Bude to ťažšie, ale žiadna depresia nehrozí," zasmial sa Tomič.



Jeho tím figuruje po 24. kole ligy na prvom mieste so sedembodovým náskokom, je tak blízko k obhajobe titulu. "Liga je rozbehnutá a dá sa povedať, že sa pomaličky blíži ku koncu. Niekedy v decembri je posledné kolo a potom sa rozhodne, či si na mňa klub uplatní opciu. Som rád, že som sa dostal na ihrisko. V prvom rade to tu však stále spoznávam. Veľká výhoda je, že v Nórsku všetci vedia po anglicky a snažia sa mi veci vysvetľovať. Je to pre mňa dobrá skúsenosť do života," vravel Tomič na nedeľnom zraze reprezentácie pred zápasmi Ligy národov so Švédskom a v Azerbajdžane.



Bodö/Glimt sa okrem domácej scény darí aj v Európskej lige. Zarezonovalo najmä jeho víťazstvo 3:2 nad FC Porto, minulý týždeň si nórsky zástupca pripísal ďalší bod po bezgólovej remíze na pôde Royale Union Saint-Gilloise. "Hlavne výhra nad Portom bola veľký úspech. Naše podmienky a umelá tráva súperom z Európy nevoňajú. Myslím, že doma môžeme hrať s každým súperom. Vonku nám to trochu škrípe, ale snažíme sa byť úspešní aj tam. Štyri body po dvoch zápasoch sú super štart," poznamenal 25-ročný Tomič, ktorý v Bruseli odohral druhý polčas.



V reprezentácii sa naposledy predstavil v marcovom asociačnom termíne, keď nastúpil na zápasy s Rakúskom a Nórskom. Pálčivý problém slovenského futbalu tkvie v nedostatku pravých obrancov a práve Tomič by mohol byť nástupcom Petra Pekaríka, ktorý je vo veku 37 rokov stále alternatíva číslo jeden na tento post. "´Peky´ na ME v Nemecku zavrel všetkým kritikom ústa. Ja som rád, že môžem byť po jeho boku a môžem sa od neho veľa naučiť. Snaží sa mi pomáhať, ako by som sa mal správať na ihrisku a riešiť jednotlivé situácie. Samozrejme, že by to bola česť prevziať po ňom štafetu. Pokiaľ však bude podávať takéto výkony, zaslúži si miesto v reprezentácii. Klobúk dole pred ním ako hráčom i ako človekom," zložil Tomič kompliment Pekaríkovi.