Tomijasu predĺžil zmluvu s Arsenalom

Londýn 20. marca (TASR) - Japonský futbalový obranca Takehiro Tomijasu sa dohodol s Arsenalom Londýn na predĺžení kontraktu. Nová zmluva platí do leta 2026 a obsahuje opciu na ďalšiu sezónu.



Tomijasu prišiel do Arsenalu v auguste 2021 a v drese "kanonierov" odohral 73 duelov. V októbrovom zápase anglickej Premier League proti Sheffieldu (5:0) strelil svoj prvý gól, no takmer polovicu sezóny neskôr vynechal pre zranenie lýtka. "Sme veľmi radi, že sa Tomi zaviazal k budúcnosti u nás. Jeho prístup, spoločne s prirodzenými zručnosťami, silou, mentalitou a hodnotami sú prvotriedne. Tomiho majú všetci veľmi radi a odkedy sa k nám pripojil, je neoddeliteľná súčasť tímu," uviedol tréner tímu Mikel Arteta.



Dvadsaťpäťročný Tomijasu je z predĺženia kontraktu nadšený. "Som veľmi šťastný, že som predĺžil zmluvu, pretože Arsenal je jeden z najlepších klubov na svete. Hrať za tento klub je sen. Od Mikela a svojich spoluhráčov sa naďalej učím mnoho vecí. Stále mám kapacitu na to, aby som sa zlepšil a budem sa snažím byť lepším hráčom aj človekom," citovala japonského reprezentanta agentúra DPA.